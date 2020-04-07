Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Бюджет-2020 будут менять: в Кабмине обнародовали показатели

7 апреля, 16:26

Ксения Капустинская

Шмыгаль надеется, что Рада быстро поддержит предложения правительства

Кабинет министров предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет-2020 в связи с обновлением макроэкономического прогноза из-за начала коронавирусного кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, опубликовавший в своем Telegram-канале инфографику с обновленными показателями главной сметы страны.

"Это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", – написал Шмыгаль.

В предложения правительства в частности идет речь об увеличении бюджета Пенсионного фонда, а также создании специального Стабилизационного фондадля борьбы с последствиями кризиса. О том, какие бюджетные статьи будут урезаны, Шмыгаль не сообщил.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде
У падения цен на бензин есть потенциал до 22,5 гривен за литр – эксперты

Напомним, 30 марта Верховная Рада отказалась урезать госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов.

Как сообщалось, еще до прихода пандемии коронавируса, в январе 2020 года, ВВП Украины уже снизился впервые с 2016 года, показав "минус" 0,5%. А по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика бюджет госбюджет ВВП изменения Кабинет министров бюджет-2020 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...