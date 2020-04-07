Бюджет-2020 будут менять: в Кабмине обнародовали показатели

Кабинет министров предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет-2020 в связи с обновлением макроэкономического прогноза из-за начала коронавирусного кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, опубликовавший в своем Telegram-канале инфографику с обновленными показателями главной сметы страны.

"Это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", – написал Шмыгаль.

В предложения правительства в частности идет речь об увеличении бюджета Пенсионного фонда, а также создании специального Стабилизационного фондадля борьбы с последствиями кризиса. О том, какие бюджетные статьи будут урезаны, Шмыгаль не сообщил.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада отказалась урезать госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов.

Как сообщалось, еще до прихода пандемии коронавируса, в январе 2020 года, ВВП Украины уже снизился впервые с 2016 года, показав "минус" 0,5%. А по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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