Бюджет-2020: доходы почти не выросли, расходы почти не сократились

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Проект государственного бюджета Украины на 2020 год был зарегистрирован в Верховной Раде в тот же день, что и бюджет-2019: 15 сентября. Несмотря на то, что в нынешнем году эта дата выпала на воскресенье. Презентуя документ в тот же день, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что это "первый-первый" проект, и он еще может существенно видоизменяться. В том числе, надо так понимать, могут измениться его базовые параметры.

"После того, как программа деятельности правительства через две недели будет утверждена, она, конечно, будет учтена между первым и вторым чтениями. Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет не учитывает подавляющее большинство тех идей, с которыми выходила команда президента на выборы. Это не было возможным, потому что бюджет может учитывать то, что предусмотрено действующими законами. Поэтому надо дождаться, пока парламент одобрит программу деятельности правительства и одобрит необходимые законы за – мы хотим в это верить – сентябрь и октябрь, которые должны быть нами учтены, когда мы будем подавать вторую итерацию, уже более подготовленную, с учетом обратной связи парламента. До 2 ноября мы должны подать более подготовленный проект бюджета, с учетом всего этого и с учетом нашего нового прогноза по макроцифрам на следующий год", – сказал Гончарук.

Первоначальный проект бюджета на 2020 год составили довольно скромный. По сравнению с 2019 годом, он должен вырасти всего на 5%. Предполагается, что объем доходов составит 1 трлн 79 млрд грн, тогда как в 2019-м было запланировано 1 трлн 26 млрд грн. В предыдущие годы ежегодный рост бюджета был гораздо большим. Так, в 2019-м, по сравнению с 2018-м, бюджет был увеличен почти на 12% (с 917 млрд до 1,029 трлн грн). В 2018-м, по сравнению с 2017-м, "прирост" составил почти 19% (с 771 до 917 млрд грн).

При этом доходы по общему фонду бюджета должны вырасти всего на 3,7% (с 928 до 962 млрд грн). А вот по специальному – почти на 20%, хотя объем спецфонда на порядок меньше общего фонда (с 97,6 до 116,7 млрд грн). Объясняя такое небольшое увеличение доходной части, Алексей Гончарук сказал, что это связано с обещанным уменьшением фискального давления на бизнес.

"В этом бюджете объем доходов, то есть фактически объем денег, которые государство собирает с общества, с экономики, … также будет уменьшаться. Мы стремимся, чтобы государства в экономике становилось меньше", – заявил премьер.

При этом он намекнул, что в проекте бюджета, который будет представлен 2 ноября, этот тренд будет заметен "еще ярче".

Что такое бездефицитный бюджет

Предельный дефицит бюджета и в 2019-м, и в 2020-м установлен на уровне 8,8% (90 и 95 млрд грн соответственно). Хотя во время презентации законопроекта премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что уже в этом проекте заложено "уменьшение дефицита государственного бюджета".

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Впрочем, объясняя, он говорил уже об уменьшении государственного долга. Хотя в бюджете и это не особо отражено. Так, предельно допустимый объем государственного долга к концу 2020 года установлен в сумме 2 трлн 127 млрд грн. Это на 67 млрд грн больше, чем в 2019-м. А вот предельный объем гарантированного государством долга решено уменьшить на 53 млрд – с 388,6 млрд грн в 2019 году до 335,6 млрд в 2020-м.

В то же время, судя по проекту бюджета, власти ожидают в следующем году увеличения размера помощи от международных финансовых организаций. Если в 2019 году планировалось получить в бюджет 1,8 млрд таких доходов, то в 2020-м – свыше 3 млрд грн. В частности, план по грантовым поступлениям в бюджет вырос с 20 до 977 млн грн. Однако одновременно увеличен план и по погашению долговых обязательств – с 272 до 292 млрд.

"Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наши расходы, то есть то, что мы тратим, равняется нашим доходам, то есть тому, что мы зарабатываем как государство", – сказал премьер. Таким образом, в понятие "бездефицитный бюджет" новое правительство, похоже, вкладывает новый смысл.

Каких налогов будут брать меньше

Согласно этому проекту бюджета, налоговые поступления должны вырасти на 7,5% – с 860,6 до 925,7 млрд грн. В том числе налог на доходы физлиц – на 17% (со 106 до 124,6 млрд грн), налог на прибыль предприятий – на 20% (с 95 до 114 млрд грн). А вот план поступлений за использование природных ресурсов немного снизился – с 58,3 до 58,1 млрд грн. В частности, ренты за использование лесных ресурсов должно быть собрано 615 млн грн вместо 697, платы за использование воды – 972 млн вместо 1 млрд грн.

Объем внутренних налогов на товары и услуги также должен вырасти (с 565 до 591 млрд грн). В частности, увеличен план по налогам на табак (с 56,7 до 57 млрд грн), на топливо (с 9,8 до 11,6 млрд), на отечественное вино (с 1,2 до 1,5 млрд).

Вероятно, благодаря реформе таможенной службы планируется увеличить сборы за импорт подакцизных товаров – в целом с 44,3 до 53,5 млрд грн. В частности, за ввоз топлива – с 38 до 46 млрд грн, табачных изделий – с 970 млн до 1,46 млрд грн, спиртного – с 779 млн до 1,37 млрд грн.

Зато снижен план по налогам на отечественные ликеро-водочные изделия (с 6,8 до 5,8 млрд), на украинский спирт (со 150 до 136 млн), на автомобили (со 122 до 90 млн).

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Также снижен план по неналоговым поступлениям – со 155,4 до 141 млрд грн. В частности, доходы от владения государственными предприятиями уменьшатся с 44,5 до 32,4 млрд грн, план для Нацбанка снижен с 47 до 40 млрд грн.

На 300 млн грн вырос план по административным сборам – до 9,8 млрд грн. Так, плата за предоставление админуслуг должна принести в бюджет 2 млрд грн (было 1,6 млрд). В частности, госрегистрация юридических лиц и ФЛП – 23,6 млн грн (было 14,4 млн). А вот сбор за проезд по дорогам перегруженных фур даже уменьшен с 28 до 20 млн грн, хотя в настоящее время в Верховной Раде рассматривается законопроект об ужесточении проверок "тяжеловозов".

Снижен план по сбору средств от продажи земли и нематериальных активов – с 10 до 7 млн грн. Изменится ли этот показатель после принятия законопроектов об открытии рынка земли – станет известно уже через пару месяцев.

Более реалистичными выглядят планы по приватизации на 2020 год. Последних несколько лет в бюджет стабильно закладывалась цифра в 17 млрд грн, и она стабильно выполнялась… всего на несколько процентов. На следующий год план снижен до 5 млрд грн. При этом, напомним, команда власти анонсировала начало массовой приватизации уже в этом году.

Снизятся ли расходы на госуправление

Несмотря на заявления премьер-министра о грядущих сокращениях расходов на госуправление, в первом проекте госбюджета-2020 такая тенденция прослеживается слабо. Так, на аппарат Верховной Рады предусмотрено даже на 3 млн больше – 1 млрд 967 млн вместо 1 млрд 964 млн грн. На госуправление делами президента сумма, впрочем, уменьшена на 30 млн: с 2,166 до 2,135 млрд грн. А вот сокращение расходов на Кабмин составило 55 млн грн – с 1,812 млрд до 1,757 млрд грн.

Тем не менее такие объемы сокращения расходов кажутся мизерными. Возможно, эти цифры также изменятся. Например, сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект об электронном обороте в органах государственной власти. Говорилось, что он позволит экономить только на бумаге сотни миллионов гривен. Например, Верховная Рада тратит на закупку бумаги порядка 400 млн грн. Кабмин – не на много меньше. А министр Кабмина Дмитрий Дубилет обещал в следующем году сократить расходы на бумагу вдвое.

О других особенностях проекта государственного бюджета Украины на 2020 год сайт "Сегодня" расскажет в ближайшее время.

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