Бюджет-2020: когда и на сколько повысят минимальные пенсии

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Минимальная пенсия в Украине равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может составлять в начале года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%, подсчитал сайт "Сегодня".

А вот если прожиточный минимум все-таки будет повышен до размера фактического, как обещают в Кабмине, это значит, что кконцу года минимальные пенсии могут составлять порядка 3328 грн (эти цифры – исключительно расчеты сайта "Сегодня", которые предполагают увеличение нынешнего фактического прожиточного минимума на процент инфляции).

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После существенного повышения прожиточного минимума, вероятно, встанет вопрос и о новой индексации пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых до 2020 года. В противном случае их выплаты окажутся значительно меньшими по сравнению с выплатами тех, кому пенсии только будут назначены в 2020 году.

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Как сообщалось, также новости "Сегодня" разбирались, что именно может измениться в проекте госбюджета на 2020 год. Узнавайте подробности из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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