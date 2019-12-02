Бюджет-2020 направили из Рады Зеленскому

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Государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствует информация с официального сайта парламента.

Так, в карточке законопроекта № 2000 указано, что 2 декабря закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Ранее Разумков отмечал, что принятый проект бюджета-2020 "не идеальный", а потому в него так или иначе еще будут вноситься изменения. Глава Верховной Рады также объяснил, что бюджет-2020 все же нужно было принять в нынешнем виде – чтобы входить в новый год со сметой, которая позволит работать государству.

Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. Обсуждение главной сметы страны прошло рекордно быстро – всего за четыре часа.

Ранее также сайт "Сегодня" разбирался, какие социальные параметры оказались заложены в госбюджете после всех правок. Читайте об этом в специальном материале "Госбюджет-2020: сколько закладывают на социалку и кому увеличат выплаты".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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