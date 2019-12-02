Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

Бюджет-2020 направили из Рады Зеленскому

2 декабря, 13:21

Государственную смету на 2020 года одобрил глава парламента

/ Фото: Сегодня

Государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствует информация с официального сайта парламента.

Так, в карточке законопроекта № 2000 указано, что 2 декабря закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Реклама

Ранее Разумков отмечал, что принятый проект бюджета-2020 "не идеальный", а потому в него так или иначе еще будут вноситься изменения. Глава Верховной Рады также объяснил, что бюджет-2020 все же нужно было принять в нынешнем виде – чтобы входить в новый год со сметой, которая позволит работать государству.

В тренде
"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабре

Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. Обсуждение главной сметы страны прошло рекордно быстро – всего за четыре часа.

Ранее также сайт "Сегодня" разбирался, какие социальные параметры оказались заложены в госбюджете после всех правок. Читайте об этом в специальном материале "Госбюджет-2020: сколько закладывают на социалку и кому увеличат выплаты".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

спикер Верховная Рада госбюджет Владимир Зеленский законопроект Дмитрий Разумков бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужно
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужноЭкономика
Посылки из-за границы: Кабмин принял важное решение
Посылки из-за границы: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Переговоры по транзиту газа: в Киеве назвали крайнюю дату для заключения контракта
Переговоры по транзиту газа: в Киеве назвали крайнюю дату для заключения контрактаЭкономика
Украина сократила госдолг в долларах
Украина сократила госдолг в долларахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...