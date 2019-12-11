Бюджет-2020: под документом уже стоит подпись президента

Владимир Зеленский завизировал закон о госбюджете на 2020 год

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год, который спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал не идеальным.

Упоминание об этом появилось на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год.

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Госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/долл., а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/долл.

В доработанном ко второму чтению законопроекте №2000 доходы госбюджета на 2020 год увеличены на 14,18 млрд ​​грн (или на 1,3%), в т.ч. по общему фонду – на 11,92 млрд ​​грн и по специальному фонду – на 2.26 млрд грн. Расходы увеличены на 10,1 млрд грн (или на 0,9%), в т.ч. по общему фонду – на 7,82 млрд грн и по специальному фонду – на 2.27 млрд ​​грн.

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Таким образом, доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн. Расходы составят 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 052,2 млрд грн, специального фонда – 127,9 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, кому в госбюджете-2020 добавят денег в сфере образования и науки.

Также мы писали о том, что больше всего денег из бюджета выделят на Программу медицинских гарантий, которая должна заработать с апреля 2020 года.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кому и где в Украине не хватает медицинских работников.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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