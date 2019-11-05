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Бюджет-2020: соотношение госдолга к ВВП хотят резко сократить

5 ноября, 16:49

Безопасным уровнем считается 60% долга от валового внутреннего продукта

/ Фото: пресс-центр НБУ

Объем государственного долга Украины на конец 2020 года составит 2,045 трлн в гривневом эквиваленте, или 45,3% прогнозного ВВП. Речь об этом идет в обновленном проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, сообщает Министерство финансов Украины.

В варианте проекта государственного бюджета, который Верховная Рада приняла в первом чтении, показатель соотношения госдолга к ВВП был установлен на уровне 46,7%. Ранее в Минфине отмечали, что безопасным уровнем соотношения в мировой практике считается 60%.

В 2018-м соотношение госдолга к ВВП составляло 60,9% на конец года.

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Также Минфин отмечает, что объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, в том числе 120,3 млрд грн на погашение внешнего долга. На платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн.

Также сообщалось, что кабинет министров Украине планирует за пять лет – до 2024 года – сократить отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту до 40%. Об этом говорится в программе деятельности правительства, о которой вы можете узнать подробнее из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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