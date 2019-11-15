Бюджет-2020: украинцев ждет повышение прожиточного минимума

Государственный бюджет на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, предполагает повышение прожиточного минимума на 550 гривен.
Так, в главной смете страны прописано, что в 2020 году средний прожиточный минимум на одного человека в месяц составит:
- с 1 января – 2027 гривен;
- с 1 июля – 2118 гривен;
- с 1 декабря – 2189 гривен.
При этом прожиточный минимум по социальным и демографическим группам составит:
- дети до 6 лет: с 1 января – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривну;
- дети от 6 до 18 лет: с 1 января – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
- трудоспособные лица: с 1 января – 2102 гривни, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривни, с 1 декабря – 1769 гривен.
Как сообщалось, министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает провести реформу прожиточного минимума в Украине и отвязать от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей. Однако эти планы пока не нашли законодательного отображения. Подробнее о предложениях властей по прожитминимуму узнавайте на сайте "Сегодня" – Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен.
Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. Обсуждение главной сметы страны прошло рекордно быстро – всего за четыре часа.
Все подробности в спецтеме Бюджет-2020
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