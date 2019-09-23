"Бюджет без шкурняков": какие изменения ждут главную смету страны

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От государственного бюджета, проект которого взяла в работу Верховная Рада, зависит, сколько денег будет в нашем кошельке в следующем году. Это большая касса взаимопомощи, в которую скидываются все граждане с помощью налогов, пошлин, комиссий и т.д. А правительство каждый год делит эти средства.

Бюджет рассчитан, исходя из курса доллара 28,2 грн. Расходы на субсидии – 47,6 млрд грн – почти на 7 млрд грн меньше, чем в бюджете-2019. А вот прожиточный минимум хотят повысить на 200 грн, до 2027 грн. Эти цифры не очень понравились парламенту, да и правительство обещает переписать проект бюджета на 2020 год. Новости "Сегодня" разбирались, что именно может измениться в главной смете страны.

Кабинет министров спешил вовремя подать проект бюджета в Верховную Раду и уложился в дедлайн – 15 сентября. В правительстве Гончарука свое детище неофициально окрестили "бюджетом без шкурняков".

"Справочно, "шкурняк" – это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, о котором я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", – пояснил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Эти "шкурняки" появляются во время внесения изменений в бюджет в парламенте. То есть, как правило, Министерство финансов вносит в парламент "скелет." А уже потом он обрастает "хотелками" депутатов. По такими "шкурным" моментам и нужно будет оценивать внесение правок в бюджет и голосование окончательной редакции бюджета", – говорит экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Длительное рассмотрение документа в Раде и внесение правок еще впереди. И в правительстве не исключают, что ко второму чтению проект бюджета-2020 может существенно поменяться. Хотя существующие показатели в Кабмине считают реалистичными. Поступлений предусмотрели 1,08 трлн гривен. Основной источник наполнения бюджета – налоги.

"У правительства нет намерения повышать налоги, чтобы наращивать доходы. Это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их одинаковыми для всех", – объяснил премьер-министр Алексей Гончарук.

Расходов запланировали на 91 млрд гривен больше, чем расходов – 1,17 трлн грн. Дефицит бюджета ожидается на уровне 2,09% и, по оценкам экспертов, должен удовлетворить международных кредиторов. А вот рост ВВП на уровне 3,3% вызвал немало замечаний.

"На словах говорится про рост ВВП на 5%. А в реальный документ вкладывают 3,3%, почти на 2% меньше. Это вызывает огромные вопросы и у населения, и у экспертов, и у инвесторов", – подчеркивает Кущ.

"Я практически уверен, что 5% ВВП будут заложены в бюджет ко второй версии. И более того, я уверен, что это параметр достижим. На 2021‑2022 годы нужно ставить 7%, и это хороший ориентир для того, чтоб двигать Украину вперед", – не соглашается экономический эксперт Данил Монин.

Именно от развития экономики – темпов ее роста – зависит благополучие граждан. Но пока что зарплаты и пенсии растут не так быстро, как хотелось бы. С 1 января 2020 года минимальную зарплату повысят на 550 гривен – до 4723 грн; средняя, по прогнозам, вырастет на 1700 гривен – до 12 043 грн. Дважды в течение 2020 года вырастет минимальная пенсия – в сумме на 131 грн, до 1769 грн. Прожиточный минимум к концу года должен достичь 2189 грн, хотя реальный вдвое выше – 4251 грн.

"Все параметры: минимальная зарплата, прожиточный минимум – все осталось от правительства Гройсмана. Ничего не поменялось. Они так и планировали такой же уровень минимальной зарплаты, такое же поднятие прожиточного минимума", – отмечает Монин.

Остальные социальные выплаты вырастут лишь на уровень инфляции – как ожидается, она составит 6%.

Финансирование по основным бюджетным статьям немного увеличили:

расходы на обороны вырастут на 34 млрд грн, до 245 млрд грн;

на образование – на 8 млрд грн; до 136,4 млрд грн;

на ремонт дорог – на 20 млрд грн, до 69,7 млрд грн;

на охрану здоровья – на 10 млрд грн, до 108 млрд грн.

"Охрана здоровья – 108 млрд грн. Это больше, чем в 2019 году. И полностью заложены в бюджет расходы и на первичную медицину, и на реимбурсацию стоимости лекарств, и на экстренную медицину, и на старт вторичной медпомощи с 1 апреля", – рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Пропорционально: то, что повышено на Национальную службу здоровья, то уменьшено на субвенцию в местные бюджеты. Фактически мы видим централизацию медицины на уровне государственного бюджета. Они продолжают курс предыдущего правительства", – комментирует Монин.

Из нового – уменьшение расходов на субсидии с нынешних 59 млрд грн до 47,5 млрд грн. В 2019 году каждый четвертый украинец имел право на помощь. В 2020-м ожидается еще меньше субсидиантов после верификации.

Крмое того, агрохолднигам отменят дотации, зато 4,4 млрд грн на доступные кредиты для покупки земли, продажу которой планируют открыть с 1 октября 2020 года.

"В целом государство имеет сейчас 11 млн гектаров государственных земель. Соответственно, я думаю, частично будут продаваться эти земли. Уже речь идет точно о 400 тысяч гектаров Национальной Академии сельхознаук", – отмечает Монин.

По предварительным оценкам, один гектар земли может стоит 70 тыс. грн. И это существенное наполнение казны.

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А вот поступления от приватизации пока что скромные – всего 5 млрд грн.

"Все замерли в ожидании, что сейчас вынырнет очень приличная сумма поступлений в бюджет. Если распродать все это имущество, то можно даже не 20 млрд грн привлечь, а значительно больше. На самом деле, когда все увидели 5 млрд грн гривен, то это вызвало небольшой шок. Потому что, оказывается, никто ничего особенно продавать не собирается", – недоумевает Кущ.

Но в правительстве уверяют, что вопрос приватизации активно обсуждается и анализируется. "Мы скоро планируем сменить руководство Фонда государственного имущества. И это новое руководство фонда, как мы ожидаем, в течение двух недель даст реалистичный план того, что в следующем году планируется к приватизации", – заявил премьер-министр Гончарук.

Курс доллара остался в соответствии с майским прогнозом – 28,2 грн. При этом укрепление гривни не идет на польщу наполнению бюджета, уже заявили в Счетной палате.

"Такое резкое укрепление гривни – на 13% - не выгодно для бюджета. Идет недобор в бюджет таможенных поступлений примерно на 20%. И это невыгодно экспортерам, потому что лишает их части экспортной выручки. В то же время, такая резкая ревальвация гривни выгодна внешним кредиторам. Когда они репатриируют свой доход и вывозят его к себе в страны, они получают более высокую валютную доходность", – объясняет Кущ.

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Расчеты с кредиторами оказались в приоритете правительства. Значительная сумма пойдет на обслуживание и погашение государственного долга – 438,1 млрд грн. Для этого привлекут 380 млрд грн новых займов.

Возможно, бюджет на 2020 год – последний годовой бюджет в истории Украины. Ведь в правительстве Гончарука стремятся изменить подход к его планированию. Смету хотят составлять сразу на три года. И это не украинское ноу-хау. Например, бюджет Евросоюза принимают на семь лет, а в Германии закон позволяет выполнять отдельные части бюджета на протяжении нескольких лет. По замыслу украинских чиновников, такое среднесрочное планирование позволит, в частности, постепенно уменьшить государственный долг.

Напомним, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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