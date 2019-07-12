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Бюджет мог недополучить около 630 миллионов гривен: в ГФС прошли обыски

12 июля, 17:03

ГБР расследует возможные незаконные действия топ-чиновников Фискальной службы

Фото: ГБР
Фото: ГБР.

Вслед за объявлением в розыск начальника Волынской таможни, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сегодня провели санкционированные обыски в Государственной фискальной службе (ГФС) и на Харьковской таможне, а также выемку документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области. Об этом 12 июля информирует пресс-служба Бюро.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни", – сказано в сообщении.

Фото: ГБР
Фото: ГБР

В ГБР отметили, что, по предварительной информации, чиновники не проводили таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции, а руководство ГФС отменило финансовые санкции в отношении этого производителя.

"Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн", – добавили в пресс-службе.

В сообщении ГБР сказано, что уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 9 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на украинских таможнях. На следующий день исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил глав таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.


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Тег таможня, харьковская область, ГФС, обыски, ГБР

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Источник:

Сегодня

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