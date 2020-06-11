Бюджет не будут пересматривать в течение двух кварталов: названа причина

Кабмин не планирует в течение двух следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год. Об этом на пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Секвестр госбюджета не предвидится, поскольку были приняты в апреле изменения в бюджет, ими было осуществлено перераспределение статей бюджета", – сказал он.

По его словам, большинство средств были взяты из капитальных затрат и переброшены в фонд по борьбе с COVID-19.

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"То есть можно говорить, что по определенным статьям секвестр уже состоялся: мы взяли, чтобы добавить в приоритетные направления. То есть мы сегодня не ведем разговор в ближайшие два квартала о пересмотре бюджета или о его секвестре – тем более", – добавил он.

Премьер напомнил, что общий дефицит бюджета на год – почти 300 млрд грн.

"У нас действительно есть утвержденный с нашими партнерами объем дефицита госбюджета – не более 7,5%", – добавил Шмыгаль.

По итогам января-апреля 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.

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Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019-го.

Международный валютный фонд (МВФ), который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

Однако правительство считает, что Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП приблизительно до 5%.

За май 2020 года Украина достигла 100% выполнение росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами – 15%, по акцизному налогу – 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь – май выросли по сравнению с январем – маем 2019 на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.

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Напомним, в Украине создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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