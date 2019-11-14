Бюджет не под елку: Рада окончательно приняла главную смету страны

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Верховная Рада сегодня, 14 ноября, приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. За законопроект № 2000 проголосовали 280 депутатов.

Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. В плане "бюджетных" сроков в Украине наблюдается прогресс: бюджет-2019 приняли во втором чтении 23 ноября, бюджет-2018 – только 7 декабря. Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 – и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал принять проект закона о госбюджете-2020. Проект в Верховной Раде представила министр финансов Оксана Маркарова.

"Это хороший, реалистичный и сбалансированный бюджет, принятие которого даст нам возможность спокойно начать следующий год", – сказала Маркарова, не исключив, что госбюджет может быть перевыполнен в 2020 году.

Главную смету страны заметно изменили ко второму чтению. Основные показатели обновлены в соответствии с базовым сценарием свежего прогноза Министерства развития экономики. Например, согласно обновленному проекту бюджета, средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/долл. В изначальном варианте проекта закладывался курс 28,2 грн/долл. Предполагается, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 6,3%.

Кроме того, в обновленном проекте увеличены доходы (до 1,094 трлн гривен) и расходы (до 1,181 трлн гривен). Дефицит бюджета, по расчетам, составит 94,3 млрд гривен (уменьшен на 855 млн гривен). Также предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора.

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А вот социальные стандарты не стали менять после первого чтения. "Минималка" заложена на уровне 4723 грн, прожиточный минимум – 2027 грн.

О том, что еще изменилось в проекте государственной сметы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Кроме того, ранее эксперты оценили изменения и шансы выполнить главную смету страны. По словам специалистов, документ в целом реалистичный, однако есть нюансы.

Напомним, проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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