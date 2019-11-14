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"Бюджет развития": Гончарук перечислил плюсы госсметы на 2020 год

14 ноября, 17:16

Премьер-министр уверен, что украинцы почувствуют изменения

Государственный бюджет на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, сделает более комфортной жизнь каждого украинца. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы в правительстве уверены, что бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает более комфортной жизнь каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста", – написал Гончарук на своей странице в Facebook, комментируя принятие бюджета-2020.

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Гончарук подчеркнул, что Кабмин планирует, в частности, улучшить ситуацию с медициной в Украине.

"По-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет скорой плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы", – перечислил задачи Гончарук.

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В числе прочего планируется развитие инфраструктуры,а также создание одного из важных инструментов образования – программы "Способная школа для лучших результатов".

"Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки – 21 тыс. грн", - уточнил Гончарук.

Как сообщалось, бюджет-2020 в Верховной Раде представляла министр финансов Оксана Маркарова. Она назвала главную смету страны реалистичной и сбалансированной, а также пообещала, что субсидий хватит на всехнуждающихся.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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бюджет госбюджет бюджет-2020 Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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