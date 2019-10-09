Бюджет Украины изменят ради зарплат шахтеров – Гончарук

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Кабинет министров выделит миллиард гривен на погашение задолженности по заработным платам шахтерам. По данным профсоюза, горнякам по состоянию на сентябрь задолжали и не выплатили 900 млн гривен.

"Выплата зарплаты шахтерам – это большая проблема. Мы сегодня на заседании правительства договорились о решении последних бюрократических приготовлений, и в субботу (12 октября. – Ред.) будет еще одно заседание правительства, чтобы принять решения об изменениях в госбюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания Кабмина 9 октября.

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По словам Гончарука, речь идет о сумме около одного миллиарда гривен. В частности, Кабмин попросит Верховную Раду изменить госбюджет на 2019 год ради выплат шахтерам.

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"Мы рассчитываем на то, что в начале следующей недели мы точно подадим в парламент законопроект, которым будут внесены изменения в госбюджет, чтобы как можно быстрее они были приняты парламентом и люди могли получить свои зарплаты, которые они заработали", добавил он.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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