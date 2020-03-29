Бюджет Украины перекраивают из-за коронавируса: СМИ узнали подробности

Кабинет министров, который, как уже стало известно, собирается урезать зарплаты высокопоставленных чиновников из-за эпидемии коронавируса, предложит Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета и увеличить расходы.

Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на проект изменений в госбюджет на 2020 год, который правительство планирует утвердить 29 марта.

Так, доходы госбюджета хотят урезать на 122,945 млрд гривен (с 1095,580 до 972,635 млрд): доходы общего фонда госбюджета планируется сократить с 975,170 до 853,394 млрд, а спецфонда – с 120,409 до 119,241 млрд.

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Расходы госбюджета планируется увеличить на 79,215 млрд (с 1184,010 до 1263,225 млрд гривен): расходы общего фонда – с 1052,678 до 1133,065 млрд, а спецфонда – с 131,331 до 130,160 млрд гривен.

Также на 20 млн гривен сократят предоставление кредитов из госбюджета – до 15,2 млрд гривен.

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Предельный размер дефицита госбюджета планируется увеличить на 202 млрд гривен, или в 3,1 раза – с 96,275 до 298,404 млрд гривен.

Как уже сообщали новости "Сегодня", 18 марта Кабмин поручил Министерству финансов разработать изменения в законодательство из-за эпидемии. В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

Больше об этом читайте в материале "Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения" на нашем сайте.

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