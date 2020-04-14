Бюджет выживания: кому депутаты добавили денег и за чей счет

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля наконец были проголосованы изменения в закон о госбюджете на этот год. Принятие этого законопроекта разблокировало выделение дополнительных денег на мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

После внесения изменений в бюджет его объем доходов окажется меньше, чем планировалось. Сокращение составит 11%, или 120 млрд грн. Если первоначально в государственную казну рассчитывали собрать 1 трлн 95 млрд грн, то теперь снизили план до 975,8 млрд грн.

В то же время расходная часть бюджета увеличена почти на 7%, или на 82,4 млрд грн (с 1,199 трлн до 1,282 трлн грн). Таким образом, дефицит бюджета увеличен почти в три раза – со 103,6 млрд до 305,8 млрд грн. Относительно доходов бюджета дефицит составляет теперь 31% (был 9,5%).

Покрывать дефицит бюджета рассчитывают за счет внешних заимствований. Также Минфину разрешили выпускать, менять, покупать и продавать государственные ценные бумаги сверх плана.

В обновленном законе о госбюджете указано, что общий размер государственного долга на конец года может составить 2,387 триллиона гривен, то есть почти два с половиной годовых бюджета Украины.

Недополученные налоги

Эпидемия фактически остановила многие виды бизнеса. Плюс Верховная Рада объявила налоговые каникулы на период карантина. Поэтому очевидно, что налоговые поступления в бюджет в этом году будут меньше. Вопрос – насколько.

Судя по изменениям в госбюджет, из плана "вычтены" налоги фактически за два месяца: план по налоговым поступлениям уменьшен на 15,7%, или на 145,4 млрд грн (сокращен с 926,5 млрд до 781,1 млрд грн).

Больше всего недобора ожидается по внутренним налогам на товары и услуги – 79,5 млрд грн (план сокращен с 587,2 до 507,7 млрд грн). Однако в процентном отношении сокращение по этой статье составляет всего 13,5%. На втором месте по сумме недобора – НДС от импортируемых товаров: 45,7 млрд грн, или 13% (план сокращен с 349,5 млрд до 303,8 млрд грн).

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Если же говорить о том, какие налоговые поступления больше всего сократятся в процентном соотношении, то это рентная плата. Так, рента за пользование недрами, как ожидается, упадет на 45,8%, за использование природных ресурсов – на 41,2% и т. д.

При этом план по некоторым налоговым поступлениям, наоборот, повышен. Так, на 11% больше, чем раньше, планируется получить рентной платы за транспортировку нефти (на 27,4 млн грн) и аммиака (на 124,5 млн грн). Возможно, цифры пересмотрены из-за изменения прогнозного курса доллара. Ведь за транзит с Украиной расплачиваются в твердой валюте, соответственно, в случае девальвации гривни суммы поступлений в бюджет могут увеличиться.

Также повышен план по неналоговым сборам в бюджет – в целом на 17%, или на 26 млрд грн. Больше всего вырос план по доходам от собственности и предпринимательской деятельности – на 27,6 млрд грн, или на 32% (с 86 до 113 млрд грн). На 26,7 млрд грн вырос план по передаче в бюджет прибыли и дивидендов государственных и коммунальных предприятий, и это увеличение составляет аж 65%. За счет чего удастся настолько перевыполнить первоначальный план по этим статьям, остается неизвестным.

Кому добавили денег

В первую очередь дополнительные суммы за счет перераспределения бюджетных средств и увеличения дефицита направили на финансирование здравоохранения и социальной сферы. В частности, бюджет Министерства здравоохранения перевалил за триллион: первоначально на 2020 год на отрасль было предусмотрено 98,2 млрд грн, теперь добавили еще 16,4 млрд грн.

Из этих денег 15,7 млрд грн добавили на финансирование Национальной службы здоровья, а именно – программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. То есть эти деньги пойдут на зарплаты медикам и обеспечение учреждений здравоохранения лекарствами и оборудованием, необходимыми для лечения коронавирусной болезни.

Бюджет Министерства социальной политики вырос даже больше, чем бюджет Минздрава – на 19,5 млрд грн (с 293 до 313 млрд грн). В частности, Пенсионному фонду увеличили финансирование сразу на 29,7 млрд грн. Все эти деньги пойдут на повышение пенсий и социальной помощи во время карантина.

При этом оказались уменьшены расходы на льготы и субсидии по коммунальным услугам. На льготы – на 1,3 млрд (из 62 млрд), на субсидии – на 8,2 млрд (из 47 млрд). Вероятно, авторы обновленного бюджета подсчитали, что из-за "карантинных" доплат и повышения пенсий круг субсидиантов сузится.

Кроме того, в Украине создан специальный "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19". Он будет подчинен Министерству финансов. Его бюджет, как планируется, составит 64,7 млрд грн. Деньги фонда будут направляться на дополнительные зарплаты медикам, выплату "карантинной тысячи" пенсионерам, помощь семьям медиков, которые погибнут от COVID-19, трансферты Пенсионному фонду, Фонду соцстрахования, местным бюджетам, пополнение резервного фонда госбюджета и др. Предполагается, что этот фонд будет действовать во время карантина и месяц после его окончания.

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Кому урезали финансирование

Изменениями в бюджет на период карантина установлен граничный размер зарплаты чиновников, работников бюджетных учреждений, судей, прокуроров, сотрудников Нацбанка и т. д. Это же касается зарплат и вознаграждений руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий. Вознаграждение за их труд в этот период не может превышать 10 минимальных зарплат, или 47 230 грн. Правда, в эту сумму не входят выплаты по больничным, помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов, оплата ежегодного отпуска.

Вероятно, за счет такого ограничения зарплат чиновников и других высокооплачиваемых категорий "бюджетников" удалось несколько снизить расходы министерств и ведомств. Впрочем, снижение получилось довольно умеренным. Очевидно, в правительстве уверены, что карантин не продлится долго.

Так, сокращение финансирования аппарата Верховной Рады составило всего 48 млн грн, или 2,4% (с 2,04 до 1,99 млрд грн). Госуправление делами должно будет "ужаться" всего на 1,6%, или на 38 млн грн (вместо 2,43 млрд получит 2,39 млрд грн). Кабмин "пострадал" больше – минус 37% финансирования. При этом наиболее ощутимым стало сокращение расходов на Госслужбу статистики, которая находится в подчинении Кабмина, – на 49,2%, или на 1,23 млрд грн. А аппарату Кабмина уменьшили финансирование на 8,2% (87 млн грн).

Расходы на деятельность министерств сократились не одинаково. Например, на нужды сотрудников МИДа выделят на 46 млн меньше (было запланировано 342 млн), Фонда госимущества – на 48 млн меньше (было 509 млн), Минфина – на 35 млн меньше (из 572 млн), Министерства по делам ветеранов – на 29 млн меньше (было 150 млн). У Минкульта забрали 64 млн из 200 млн, а у Минюста – только 49 млн из 4,4 млрд грн. Гостаможслужбе сократили финансирование почти на полмиллиарда из 4 млрд грн, налоговой службе – на 386 млн из 8 млрд.

А вот аппарату Минэнерго даже добавили на расходы 10 млн грн (было 260 млн). Также добавили денег сотрудникам Госагентства автомобильных дорог (14 млн, было 55 млн грн), Госказначейству (120 млн, было 2 млрд), Офису финансового контроля (41 млн, было 521 млн) и т. д.

От каких проектов решили отказаться

В "бюджете выживания" не нашлось денег в первую очередь на многие проекты развития, а также на недавно созданные фонды развития. Перечислим основные статьи бюджетных расходов, от которых пришлось полностью отказаться, чтобы аккумулировать деньги на медицину и доплаты малообеспеченным и людям, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов (предполагалось выделить 240 млн грн). Этот фонд был создан только в нынешнем году, за счет его денег планировалось предоставлять кредитные гарантии малому и среднему бизнесу в сельском хозяйстве.

Создание Фонда национального богатства (250 млн). Также создан только в 2020 году. Должен был объединить все госпредприятия, не подлежащие приватизации, для более эффективного управления и увеличения прибыльности.

Функционирование торговых представительств за границей (25,6 млн). Именно отсутствием финансирования этой статьи расходов в последние годы объясняли скромные результаты Украины в расширении экспорта.

Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта (500 млн). За деньги Фонда планировалось финансировать обучение талантливых студентов за границей, участие в международных научных конференциях и т. д. Сейчас период эпидемии это утратило актуальность.

Создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ (68 млн).

Поддержка приоритетных направлений научных исследований разработок в вузах (400 млн).

Строительство Международного центра встреч студенческой молодежи Украины и Польши (55 млн).

Реставрация главного корпуса Львовского нацуниверситета им. И. Франко (46,7 млн).

Реставрация староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря, Киево-Могилянская академия (10 млн).

Повышение квалификации соцработников (686 млн).

Функционирование Фонда энергоэффективности (1,6 млрд). Деньги этого фонда направлялись на частичную компенсацию ОСББ работ по утеплению и энергосбережению домов.

Субвенция местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин (2,1 млрд).

Субвенция Одесской области на реконструкцию аэропорта "Измаил".

Агентство по управлению государственным долгом (52,7 млн). Агентство было создано только в 2020 году для более эффективного управления госдолгом.

Строительство режимного корпуса Вильнянской колонии в Запорожской области (33 млн).

Строительство приграничных инспекционных постов для улучшения доступа малых сельхозпроизводителей к экспортным рынкам (75 млн).

Господдержка для строительства доступного жилья (100 млн)

В то же время финансирование некоторых других проектов развития решили сохранить, хотя многим урезали финансирование. При этом многие из сохраненных проектов развития в ситуации экономического кризиса и карантина кажутся необязательными.

Субвенция местным бюджетам на строительство и реконструкцию бассейнов (200 млн) и дворцов спорта (150 млн).

Субвенция бюджету г. Яремче Ивано-Франковской области на строительство биатлонного комплекса в с. Поляница (70 млн).

Строительство аэродрома аэропорта "Днепропетровск" (из 1 млрд грн оставили 100 млн).

Строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры (из 554 млн оставили 100 млн). По этой бюджетной статье планировалось продолжать строительство Национального музея памяти жертв Голодомора и начать строительство Музея Революции достоинства, а также выплатить премии победителям конкурса проектов.

Подробно о том, как принимались изменения к бюджету, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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