Бюджетная ночь: как принимали главный финансовый документ Украины на 2019 год

Верховная Рада в 6 часов утра 23 ноября 240 голосами таки приняла закон о государственном бюджете Украины на 2019 год. Пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов.

Видео: facebook.com/svetlevskaya

Еще утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. Но интрига – примут или не смогут? – сохранялась до последней минуты. Вернее, непонятно было, удастся ли депутатам "сторговаться" по поводу изменений к Бюджетному и Налоговому кодексам, которые нужно было принять перед тем, как голосовать за бюджет и которые традиционно вызывали наиболее ожесточенные споры.

"Научные" и "медицинские" споры о поправках к Бюджетному кодексу

Насколько остры разногласия между депутатами разных фракций, стало ясно еще во время рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс, которые традиционно голосуются перед самим бюджетом. И, хотя в первом чтении закон об изменениях в Бюджетный кодекс удалось проголосовать (законопроект №9084), ко второму чтению в него было подано 185 правок, которые предстояло голосовать по отдельности.

Одной из наиболее дискуссионных новаций стало разрешение облсоветам и обладминистрациям самостоятельно делать внешние заимствования под собственные, местные гарантии. Если сторонники считали это новшество расширением самоуправления, то противники называли "фактической федерализацией" и опасались, как бы из-за такой вольности государство не оказалось в еще большей зависимости от внешних долгов.

Другим вопросом, из-за которого голосование едва не сорвалось, оказался вопрос о зачислении части рентной платы за пользование недрами в местные бюджеты. После бурных обсуждений было решено-таки принять правку о том, что часть рентной платы (со слов – 37%) будет поступать в местные бюджеты.

Еще одним камнем преткновения оказался вопрос о государственных гарантиях в медицине. Первоначально предполагалось в вопросах о повышении зарплат работников медицины и о бесплатных услугах продлить действие формулировки: вводить в действие "исходя из имеющихся финансовых ресурсов", то есть фактически отложить на неопределенное время. Однако в год выборов многие депутаты сочли этот вопрос важным. И эта правка оказалась одной из тех, от которых зависело принятие всего закона о поправках к Бюджетному кодексу.

Ломались копья и по вопросу финансирования Академии наук. Предложение "децентрализовать" финансирование науки, в частности, перенеся финансирование на уровень университетов, не нашло поддержки у многих. В результате новацию отменили, НАНУ удалось сохранить финансирование как минимум до 2023 года.

В общем, пойдя на уступки и согласовав компромиссные формулировки по ряду вопросов, депутатам таки удалось проголосовать за поправки в Бюджетный кодекс. С четвертой попытки, но еще в рабочее время. А вот к рассмотрению второго "добюджетного" кодекса – Налогового – депутаты приступили только после полуночи, т. е. уже 23 ноября.

Фото: УНН

Налоговый кодекс-2019: что вышло – станет понятно только после публикации документа

Дискуссии вокруг Бюджетного кодекса померкли на фоне тех баталий, что разгорелись вокруг изменений к Налоговому кодексу. Между первым и вторым чтениями законопроекта к нему было подано более 500 поправок. Какие из них учитывать, а какие нет – уже в день голосования согласовывали сначала до часу ночи в комитетах и кулуарах, а затем еще до 5 утра – в сессионном зале. При этом во время обсуждения и голосования по многим пунктам принимались т. наз. компромиссные формулировки, которые подавались с голоса и которые после ночной сессии только предстоит упорядочить и понять.

Изменения к Налоговому кодексу приняли с шестой попытки.

Пока со слов депутатов, принимавших участие в ночной сессии, удалось понять, что, например, стоимость посылок, которые можно получать из-за рубежа без уплаты налогов, снижена до 100 евро. В 70 раз вырос экологический сбор для ряда предприятий (в несколько этапов). Сохранено и даже увеличено бюджетное финансирование для техникумов и колледжей, которые являются структурными подразделениями вузов. Выделен 1 млрд грн на безопасность военных арсеналов и складов. Сохраняется нулевой НДС на электромобили (до 2022 года).Предусмотрено финансирование для 147 новосозданных объединенных громад. Это лишь некоторые вопросы из числа тех, вокруг которых велись наиболее горячие споры.

Как изменился бюджет после первого чтения

В законопроекте, который был обнародован на сайте парламента как вариант ко второму чтению, доходная часть госбюджета увеличилась почти на 18 млрд грн – с 1,008 до 1,026 трлн грн. На столько же выросла и расходная часть. При этом ожидается, что дефицит бюджета составит 90 млрд грн.

Доходная часть бюджета ко второму чтению увеличилась в основном за счет увеличения плана по налоговым поступлениям (+12 млрд грн). В частности, план по рентной плате за пользования недрами увеличен более чем на 10 млрд грн, план по налогам на прибыль предприятий – на 3 млрд грн. Более чем на 1,5 млрд грн увеличился план по экологическому налогу. А вот сумма доходов от внутренних налогов на товары и услуги уменьшилась на 2,5 млрд грн (в т. ч. за счет акцизов на спиртные напитки и табачные изделия).

С 93,5 до 95,5 млрд увеличен план по доходам от собственности и предпринимательской деятельности. С 45,6 до 47,6 млрд увеличен план по перечислению средств Нацбанком.

Расходная часть госбюджета ко второму чтению выросла на те же 18 млрд грн. В частности, более 300 млн грн добавили Аппарату Верховной Рады, свыше 170 млн – Госуправлению делами президента, почти 230 млн – Кабинету министров.

Не обделили и суды. Почти на 500 млн больше получит Государственная судебная администрация. Верховному суду добавили 85 млн, Конституционному – 56 млн, Высшему антикоррупционному – 31 млн. Получили дополнительные деньги также Генпрокуратура (+100 млн грн),

Наверное, неудивительно, что в бюджете на год двойных выборов больше всего "добавочных" денег досталось "социальным" министерствам: собственно, Минсоцполитики, Минобразования и Минздраву.

Самые большие прибавки из министерств получило Минсоцполитики – 56 млрд добавочных денег. Из них 20 млрд расписано на новую бюджетную статью: "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме". Кроме того, сумма субвенции местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий увеличена с 2,2 до 37,5 млрд ггрн. Правда, при этом забрали субвенцию на льготы и жилищные субсидии у Министерства финансов (55 млрд грн). Итого на субсидии в бюджете-2019 оказалось заложено 63 млрд грн.

Министерству образования добавили 4,3 млрд. грн. Один млрд из этой суммы добавлен по новой бюджетной строке – "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи", которой не было в предыдущие годы. Такое нововведение вызвало горячие дискуссии в парламенте. Противники посчитали создание этого фонда с грядущими выборами.

При этом на 1,3 млрд грн была урезана образовательная субвенция. Зато появились две новые субвенции из госбюджета – местным: "на реализацию мер, направленных на повышение качества образования" (1,5 млрд грн) и "на создание и ремонт существующих строительных комплексов при общеобразовательных учебных заведениях всех уровней (150 млн грн).

Остальные "добавочные" деньги расписали на отдельные проекты. Например, на создание Международного центра подготовки пилотов при НАУ (90 млн), на реконструкцию Черкасского нацуниверситета (45 млн), реставрацию одного из корпусов Киево-Могилянской академии (10 млн) и т.п.

Минздрав получил свыше 2 млрд дополнительных денег, которые в основном расписали на отдельные проекты. Так, 636 млн добавили по статье с замысловатым названием "обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера", доведя общую сумму расходов по этой статье до 6,5 млрд грн. Почти в 2 раза увеличили сумму на лечение граждан за границей, добавив 300 млн грн. 600 млн выделили на достройку лечебно-диагностиеского комплекса в "Охматдете" и т.д.

Другие министерства получили прибавки поменьше. Например, Минобороны – 1 млрд, МВД – 795 млн, Минагрополитики – 300 млн, Минкультуры – 165 млн, Минмолодежи и спорта – 110 млн.

А некоторым министерствам суммы урезали. Например, из бюджета Минэкономразвития и торговли полностью исчезла строка "Государственные капвложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов". А вместе с ней – 2,1 млрд грн.

Свыше 800 млн забрали у Госкомитета телевидения и радиовещания, сократив бюджет ведомства почти вдвое. Минэкономразвития обеднело более чем на 3 млрд. На такую сумму сократили расходы по статье "государственный фонд регионального развития". Еще 426 млн забрали по статье "финансовое обеспечение мер по безопасности дорожного движения". Зато на 300 млн увеличили субвенцию местным бюджетам на инфраструктуру объединенных территориальных громад.