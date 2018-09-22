"Бюджетный" курс доллара и призрак денег МВФ: что изменилось в Украине за неделю

Уходящая неделя в Украине запомнится не только предварительными решениями Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию. Эти новшества будут воплощены в жизнь не в ближайшее время. А вот новые строительные нормы по жилым домам уже вступили в силу. Кроме того, был опубликован текст проекта бюджета-2019, а миссия МВФ завершила работу в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 экономических новостей недели, которые вы могли пропустить.

1. Миссия МВФ: транш или не транш

Техническая миссия МВФ 19 сентября завершила работу в Украине. Многие СМИ поспешили заявить, что переговоры завершились неудачно для Украины. Официальных заявлений от украинского руководства на этот счет практически не было – это и дало основания строить догадки.

Одни СМИ, их эксперты или "источники" считают "неудачей" то, что миссия МВФ покинула Украину, не дав денег. Другие утверждают, что Украина просила о замене одной кредитной программы на другую, но визитеры не согласились. Третьи говорят о каком-то "новом условии", которое якобы выдвинул МВФ (впрочем, не называя это условие).

На самом деле техническая миссия не уполномочена решать подобные вопросы. Ее задача – собрать информацию, получить ответы на вопросы, интересующие МВФ и, вернувшись в штаб-квартиру, подготовить доклад по итогам визита. Решение о выделении денег (позитивное или негативное) принимает Совет директоров МВФ. Как и о продлении/замене/прекращении программ помощи.

Один из немногих причастных к переговорам, кто сообщил свое видение о достигнутых договоренностях, – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, достигнута принципиальная договоренность по одному из самых острых вопросов – ценам на газ.

Также официальное заявление сделал официальный представитель МВФ Джерри Райс. Однако из его слов можно понять только то, что МВФ не будет рвать отношения с Украиной. По его словам, переговоры продолжаются. Слова Райса подтвердил и постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Он отметил, что миссия Международного валютного фонда в Украине провела конструктивные дискуссии.

Подробнее о перспективах работы с МВФ читайте на сайте "Сегодня" в материале "МВФ и Украина: почему нам точно выделят очередной транш".

2. "Бюджетный" курс доллара vs. бизнес

Прогнозный курс доллара в Украине на конец 2019 года составляет 29,4 грн. Такие расчеты содержатся в проекте закона "О Государственном бюджете Украины" на 2019 год, подготовленном Кабинетом министров Украины.

Это ниже, чем закладывалось на 2018 год (30,1 грн/долл.)

В НБУ уже прокомментировали "бюджетный" курс доллара. Как напомнил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, этот показатель является сугубо техническим.

Расчеты бюджета осуществлены с использованием прогнозного (технического показателя) курса на конец года. В проекте отмечается, что в текущем году обменный курс гривни оставался относительно стабильным с сезонными колебаниями – 26,8 грн за доллар в среднем за январь-август 2018 года. Указанный показатель является сугубо техническим для расчета доходной части государственного бюджета на 2019 год", – пояснил Данилишин.

Он также напомнил, что курс гривни определяет рынок. Курс зависит непосредственно от предложения валюты со стороны экспортеров и других продавцов валюты и спроса на валюту со стороны импортеров и других покупателей валюты.

Но, несмотря на то, что в проекте бюджета-2019 курс доллара рассчитан на уровне 29,4 грн, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость доллара на уровне 30 грн. Предприниматели не настроены на крупные инвестиции в следующем году.

3. Мусоропроводы и ступеньки у подъездов как пережиток прошлого

20 сентября вступила в силу новая редакция государственных строительных норм (ГСН) по жилым домам.

Эти правила отменяют обязательное проектирование мусоропроводов. Новые правила относятся к проектированию новых зданий и реконструкции существующих.

Также отменяется обязательное проектирование порога при входе в жилой дом. До этого в ГСН было прописано, что пол помещений при входе в здание должен быть не менее 0,15 м выше тротуара. Старая норма была необходимой для водоотвода, однако современные технологии позволяют обеспечить качественный водоотвод без создания таких барьеров.

"Это лишь создает лишние барьеры для лиц с инвалидностью, других маломобильных групп населения и вообще для многих", – отмечал ранее замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Кроме того, разрешено остекление балконов и лоджий, а также проектирование лифтов с жилой части домов в подземные паркинги, встроенные в дома.

А вот основная часть новых строительных норм вступила в силу еще 1 сентября 2018 года:

4. Цены на сахар в "свободном плавании"

Также с 20 сентября в Украине прекратило действовать госрегулирование цен на сахар и сахарную свеклу. Так, вступил в силу Закон "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара".

Этот документ признает недействительными нормы Закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которыми ограничиваются поставки сахара на внутренний рынок и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

Отмену госрегулирования цен авторы документа аргументировали снижением потребления сахара украинцами. Ранее мы писали о том, что за последние восемь лет украинцы сократили потребление сахара на 21%. Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не достигло и одного миллиона тонн, составив 956 тыс. тонн.

5. Ставки по депозитам: выгода растет

"Мертвый" сезон на депозитном рынке закончился – банкиры начали массово повышать ставки по депозитам в нацвалюте. Некоторые финучрежения также подняли проценты по валютным вкладам.

Так, за первые две недели сентября средние ставки по годовым гривневым вкладам выросли сразу в девяти банках. Финучреждения не мелочились: доходность депозитов в некоторых банках подросла на 1-2% годовых. В шести из этих банков подорожали вклады и на другие сроки.

В целом по 31 банку, которые участвуют в исследовании, средние ставки по годовым депозитам в гривне выросли на 0,31% годовых. В Нацбанке обещают: это не предел. Уже скоро финучреждениям станет не хватать денег, и ставки по гривневым вкладам вырастут еще заметней.

В целом ставки по депозитам в валюте пока остаются на историческом минимуме. Но те, у кого есть валютные сбережения, могут заработать дважды – получить доход за счет роста курса и за счет процентов по депозиту в банке.