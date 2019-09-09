Бюджетный процесс: стало известно, когда Рада займется главной сметой страны

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Верховная Рада на ближайших заседаниях планирует рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2020 год, несмотря на отсутствие одобрения подготовленной Минфином Бюджетной декларации. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете Верховной Рады.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности, государственный бюджет Украины на 2020 год", – сказал спикер.

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Согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен внести проект госбюджета на рассмотрение парламента до 15 сентября. По словам Разумкова, Верховная Рада ожидает, что сроки будут выполнены.

Как ранее заверил глава правительства Алексей Гончарук, подготовка проекта госбюджета на 2020 год входит в число ключевых задач нового Кабинета министров.

Напомним, согласно законодательству, до 20 октября Верховная Рада должна провести первое, а до 20 ноября – и второе чтение по проекту закона о государственном бюджете. В первом чтении, в идеале, Верховная Рада должна проголосовать за принятие проекта бюджета в целом, а также утвердить голосованием Бюджетные выводы.

Бюджетные выводы Верховной Рады состоят из результатов обсуждений проекта закона и из предложений касательно правок. Именно с учетом Бюджетных выводов проект закона о бюджете и готовится ко второму чтению.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября.

Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

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