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Бывшие президенты дали рецепт экономического прорыва Украины

Сегодня, 17:23

На бизнес-форум в Киеве пришли три бывших гаранта и обсудили, как поднять экономический потенциал страны

Бывшие президенты дали рецепт экономического прорыва Украины Экономика На бизнес-форум в Киеве пришли три бывших гаранта и обсудили, как поднять экономический потенциал страны

Вывести бизнес из тени и опираться на крупные предприятия. Такой рецепт экономического прорыва для Украины объявили сегодня три президента: Леонид Кравчук (1991-1994 годы президентства), Леонид Кучма (1994-2005 гг.) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) на бизнес-форуме в Киеве.

Необходимо помогать предпринимательству, чтобы остановить в Украине спад производства. Одни из главных отечественных отраслей – это машиностроение и сельское хозяйство, уверены президенты. И если государство будет поддерживать эти отрасли, из Украины перестанут выезжать специалисты, которых, по словам Кучмы, в соседней Польше уже признали одним из двигателей экономики.

"За 5 лет мы потеряли 19% производств и восстановления нет. Идет, фактически, деиндустриализация Украины. Мы всему миру действительно должны показать: когда мы сами говорим, что мы великие, – в чем мы великие. Дать конкретные результаты, чтобы люди наши не бегали за границу искать лучшей судьбы", – сказал Кучма.

А вот действующий президент Петр Порошенко недавно заявлял, что экономика Украины превысила довоенные темпы роста. Глава украинского государства напомнил, что ВВП страны растет уже 12 кварталов кряду.

Впрочем, по прогнозу Национального банка Украины, рост экономики Украины замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020–2021 годах он снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, добавили в регуляторе. В то же время, по словам первого вице-премьера, министра экономического развития Украине Степана Кубива, в 2019 году ожидается рост реального ВВП не менее чем на 3,2%.

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Тег экономика, президент, Ющенко, Кравчук, Кучма

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