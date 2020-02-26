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Бывшие президенты Польши призвали Варшаву помочь украинским заробитчанам

26 февраля, 11:10

Благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий, говорится в заявлении

Правительство Польши должно как можно скорее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране. Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали экс-президенты Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский, передает "Укринформ".

"Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще – и проживания", – отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши – особенно высококвалифицированных специалистов.

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"К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства", – констатируют политики.

По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели – и в целом ухудшается имидж Польши.

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"Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами", - говорится в обращении.

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Польша намерена разработать новую миграционную стратегию, что может напрямую коснуться украинских трудовых мигрантов в этой стране.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заработные платы в нашей стране должны повыситься до уровня Польши, чтобы граждане нашей страны оставались работать на родине.

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Польша заробитчане украинцы Украина

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