"Цели по инфляции похожи на прогноз погоды": в НБУ объяснили, почему не вписываются в планы
Изменять целевые показатели в Нацбанке не планируют
Национальный банк Украины (НБУ) не планирует ухудшать целевой показатель инфляции, несмотря на то, что рост цен в Украине превышает "планку". Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью порталу "Минфин".
"Мы видели примеры многих стран, которые играли с таргетами. Ни к чему хорошему это не привело. Мы живем в динамичном мире, где ситуация постоянно меняется. Поэтому гарантированно всегда попадать в цель практически нереально. Это похоже на прогноз погоды – слишком много переменных. Наша задача – обеспечить в среднесрочной перспективе выполнение неких средних целей и к ним подтянуть ожидания. Но если цель постоянно менять, люди перестанут понимать, что происходит. Бизнес не сможет прогнозировать, какой уровень зарплат им закладывать в планы, какие изменения стоимости сырых материалов и т.д.", – пояснил Сологуб.
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"Наша цель 5% — наиболее верная в современных условиях. Если посмотреть на мировую практику, только одна страна имеет инфляционную цель выше этой планки – это Гана, где показатель составляет 8%. Считается, что пытаться стабилизировать ожидания на высоком показателе инфляции, не верно. Поэтому да, наша цель не меняется", – добавил Сологуб.
Как неоднократно поясняли в НБУ, инфляция в Украине отклоняется от цели, главным образом, из-за действия факторов, на которые монетарная политика регулятора имеет ограниченное влияние. В частности это:
- повышение административно регулируемых цен и тарифов;
- рост производственных затрат под влиянием повышения заработных плат;
- повышение мировых цен на нефть в течение большей части года;
- сужение предложения овощей из-за неблагоприятных погодных условий.
В то же время, снижению инфляции способствует жесткая монетарная политика, которую НБУ решил продолжить.
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