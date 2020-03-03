Целый квартал министерских зданий в Киеве выставят на приватизацию

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

В центре Киева, где активно занимаются благоустройством, намерены выставить на продажу несколько зданий, которые якобы находятся в запущенном состоянии. Такое заявление сделал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда – неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаз посреди нашего красивого города", – написал он в Facebook.

По его словам, сотрудников, которые работают в этих зданиях, подселят в другие государственные здания, а данная недвижимость будет передана в Фонд госимущества и продана на аукционах.

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При этом министр не указал, о каких именно зданиях в центре столицы идет речь.

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