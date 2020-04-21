Цена американской нефти снова стала плюсовой

Цены на нефть WTI с ближайшей поставкой поднялись почти до 1,5 доллара за баррель после падения накануне до отрицательных значений. При этом Brent торгуется почти по 25 долларов за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются сегодня, 21 апреля, последний день. Июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше 21 доллара, подорожав более чем на 3%. Отрицательная цена на майские фьючерсы была вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

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Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

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По данным Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая. Аналитики Citi предупреждают, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что падение цен – "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в 25-28 долларов за баррель".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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