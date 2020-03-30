Выдают кредиты, но не повышают пенсии: сколько страны мира тратят на борьбу с коронавирусом

Ограничительные меры, которые вводятся сейчас по всему миру для замедления распространения коронавирусной инфекции, бьют и по экономике в целом, и по доходам многих людей. В условиях карантина останавливается частный бизнес, растет количество безработных и снижается уровень благосостояния людей. Плюс во всех странах незапланированно выросли расходы на медицину, потому что никто не был готов к резкому росту тяжелых больных. Поэтому сейчас государства вынуждены перекраивать свои бюджеты, направляя дополнительные средства на "ограничение социального и экономического воздействия пандемии".

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Международный валютный фонд начал вести мониторинг тех мер, которые предпринимают разные страны по минимизации негативных процессов в экономике. В МВФ подчеркивают: в мониторинг вошли только те меры, которые дополняют уже существующие системы социальной защиты и страхования, а они у всех разные. И, тем не менее, интересно узнать, сколько дополнительных денег приходится тратить другим странам на борьбу с коронавирусом и куда именно направляется эта помощь.

Неудивительно, что большинство государств, которые уже вошли в мониторинг, решили увеличить бюджетные расходы на медицину. Формы поддержки у всех разные: кто-то закупает нужное оборудование, кто-то финансирует научные исследования, кто-то повышает зарплату медикам и т.д. Однако даже самые богатые страны, похоже, не считают, что медицина у них обеспечена всем необходимым для борьбы с такой эпидемией.

Вторая статья бюджетных расходов, которая присутствует у большинства стран, вошедших в мониторинг МВФ, – это компенсация людям недополученных зарплат, что связано с массовым введением карантинов. Опять же, формы поддержки у всех разные. Прямые доплаты из бюджета, судя по информации МВФ, практикуют единицы. В основном средства направляются в фонды, откуда выплачивается помощь по безработице. Потому что в связи с карантином безработица выросла во всех странах.

Еще одна распространенная форма поддержки домохозяйств в условиях эпидемии и карантина – повышение доступности кредитов. На это также выделяют дополнительные бюджетные деньги многие страны. А вот доплаты социально незащищенным или повышение пенсий пожилым людям практикуют единицы.

Что касается налоговых льгот или каникул, то подобные меры вводят многие страны, но только для отдельных категорий бизнеса и на короткое время. Большинство же государств считают основной формой поддержки бизнеса в условиях карантина доступные кредиты – на это зачастую из госбюджетов направляется даже больше денег, чем на кредиты для частных лиц.

По-разному решают страны и проблему панических колебаний валютного рынка и цен. Судя по данным МВФ, жесткие ограничения или директивные меры – далеко не самый распространенный способ успокоить рынки. Большинство стран на сегодняшний момент выбрали политику смягчения колебаний и поддержки ликвидности банковских учреждений, а то и вовсе решили не вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

В целом на противодействие эпидемии государства направляют суммы, соответствующие от 0,1 до 24% их ВВП.

/ Фото: Сегодня

Аргентина

/ Фото: Reuters

В стране увеличены расходы на закупку медоборудования и диагностику вирусов. Также подняли пособия по безработице. Людей, потерявших доход из-за карантина, стали без проволочек переводить в ранг малообеспеченных и выплачивать им пособие (на что понадобилось направить дополнительные деньги из госбюджета). Пенсионеры с низкими доходами, малообеспеченные семьи, работники с минимальной зарплатой также могут получить единоразовое пособие от государства. Пострадавшие отрасли экономики освобождены от некоторых налогов (например, от взносов в систему соцобеспечения), им упрощен доступ к кредитам.

Подсчитано, что все эти меры потребуют дополнительного выделения из госбюджета средств, равных 1% ВВП. Государство также берет на себя кредитные гарантии для малого и среднего бизнеса на сумму, равную 1,2% ВВП.

В стране еще раньше действовали финансовые ограничения: лимиты на покупку валюты, на переводы за границу и т.д. С началом кризиса, вызванного эпидемией, Центральный банк Аргентины активными валютными интервенциями пытается снизить курс национальной валюты. С 9 марта продано уже 2,2% валютных резервов страны.

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Австралия

/ Фото: Reuters

Для преодоления кризиса утверждены два пакета экономических стимулов на сумму, равную 9,7% ВВП страны. В том числе помощь в размере 1,3% ВВП получат домохозяйства (в т. ч. дополнительно профинансируется непрерывный уход за престарелыми), а 2% ВВП – бизнес. Суммы, равные 6,4% ВВП, направлены на кредиты и правительственные гарантии по кредитам. При необходимости государство готово выделить еще больше средств на борьбу с коронавирусом.

Для поддержания макрофинансовой стабильности решено провести таргетирование доходности по гособлигациям и задать допустимый коридор обмена валют (обменный курс "гибко корректируется").

Бразилия

/ Фото: Reuters

Путем перераспределения бюджетных денег дополнительные средства направлены на нужды здравоохранения. Введены временные налоговые льготы для бизнеса, открыты дополнительные кредитные линии. Подсчитано, что расходы на это составят до 2,5% ВВП. Дефицит бюджета увеличен на 0,5%.

Центробанк снизил учетную ставку до исторического минимума в 3,75%. На поддержание курса за 3 недели потрачено 6% валютных резервов.

Канада

/ Фото: Reuters

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Дополнительные расходы на медицину (закупку медикаментов и разработку вакцин) составили всего 0,05% ВВП. 1% ВВП направлен на поддержку домохозяйств (оплату больничного безработным, выплату пособий по уходу за детьми, компенсацию налоговых льгот и т.д.) и коренных народов. В ближайшее время сумма расходов на борьбу с коронавирусом должна увеличиться.

Банк Канады сосредоточился на поддержке стабильности банковской системы, а также скупает банковские, ипотечные и гособлигации. Кредитные учреждения получили дополнительные деньги на кредитование агро-, перерабатывающего бизнеса и других компаний, пострадавших от карантина. При этом в обменный курс банк решил не вмешиваться.

Китай

/ Фото: Reuters

На борьбу с коронавирусом направлено 1,2% ВВП. Деньги пошли в основном на ограничительные меры, на производство медоборудования, ускоренную выплату страхования по безработице и налоговые льготы. В разгар эпидемии, в феврале, Центробанк Китая направил деньги на поддержание ликвидности банковской системы и на кредитование бизнеса, чьи товары и услуги были наиболее востребованы в период карантина: производителей и торговцев товарами медицинского назначения, товарами первой необходимости, продуктами питания и т.д. Также домохозяйствам и бизнесу были предоставлены отсрочки по кредитам и платежам.

Обменный курс гибко регулировался.

Евросоюз

/ Фото: Reuters

Для поддержки больниц, рынка труда, малого и среднего бизнеса была создана инвестиционная инициатива Corona Response, куда направлено 0,3% ВВП Евросоюза. Кроме того, Европейский центробанк выделяет 120 млрд евро на поддержку денежно-кредитной политики государств-членов, которые будет использовать, в частности, для рефинансирования, покупки ценных бумаг и т.д. Также смягчены требования по кредитной политике. Однако никаких мер по поддержанию курса не предпринимается.

Страны – члены ЕС самостоятельно определяют стратегию борьбы с коронавирусом и необходимые меры экономической защиты.

Франция

Франция внесла изменения в бюджет, выделив порядка 2% своего ВВП на медицину (усиление медстрахования, увеличение закупок предметов медицинского назначения), на поддержку соцстрахования (гражданам и компаниям предоставлены налоговые каникулы) и заработной платы работников, чьи доходы пострадали от введения карантина. Мелкому бизнесу и самозанятым людям выделяется прямая финансовая поддержка. Для граждан отсрочили расчеты за аренду и коммунальные услуги. На 13% ВВП Франция готова предоставить государственные гарантии по кредитам для бизнеса.

Германия

/ Фото: Reuters

Расходы на медицину (оборудование и вакцины), субсидирование для сохранения рабочих мест и зарплат, расширенные пособия по уходу за ребенком для малоимущих и гранты для малого бизнеса составят 4,5% ВВП. Плюс в стране до конца года будет действовать отсрочка по налоговым платежам. На кредитование бизнеса и госгарантии правительство готово выделить не менее 24% ВВП.

Испания

0,7% ВВП направлено из бюджета на медицину, на помощь по безработице, компенсационные выплаты самозанятым и малообеспеченным. Планируется освободить пострадавший бизнес от социальных взносов, отсрочить уплату налогов на полгода, на 50% снизить взносы работодателей на соцобеспечение в секторе туризма. Кроме того, Испания предоставила гарантии государственного займа для бизнеса и самозанятых лиц, для экспортеров и фермеров. Расширено кредитование для турфирм. Малообеспеченным разрешили месяц не выплачивать ипотечные кредиты.

Италия

Для борьбы с эпидемией правительство приняло пакет законодательных изменений на сумму, равную 1,4% ВВП страны.Эти средства направляются на укрепление системы здравоохранения и гражданской защиты, материальную поддержку уволенных с работы и самозанятых людей, которые лишатся заработков в период карантина. Предоставлены отсрочки по налоговым и коммунальным платежам, отсрочены платежи по кредитам для некоторых домохозяйств и фирм. Нацбанк отсрочил проведение инспекций финучреждений.

Индия

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На здравоохранение (исследование вируса, закупку индивидуальных средств защиты, изолирующих кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких) направляется 0,1% ВВП. Еще 0,1% выделен на социальные нужды, в частности на прямые трансферты малообеспеченным в штате Керала. Центральное правительство рекомендовало правительствам штатов поддержать строителей.

Резервный банк Индии планирует повысить учетную ставку и принимает меры для ослабления внутреннего давления ликвидности. В частности, был проведен валютный своп на 6 месяцев на сумму 2 млрд долларов.

Индонезия

/ Фото: Reuters

Приняты два пакета законов о налоговых стимулах на сумму, равную 0,2% ВВП. Поддержку в первую очередь оказывают сектору туризма, домохозяйствам с наименьшими доходами (соцпомощь и субсидии на покупку жилья). Планируется внедрить Pre-Work Card , на которую будет начисляться соцпомощь безработным. Работники промпредприятий с небольшими доходами освобождены от подоходного налога.

Банк Индонезии снизил учетную ставку и нормативы по ликвидности для банков. Ввел ограничения на снижение цен на акции и принимает другие меры для снижения волатильности фондового рынка.

Япония

/ Фото: Reuters

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Меры реагирования на чрезвычайную ситуацию потребуют в общей сложности 0,1% ВВП. Япония направляет государственные средства на меры по сдерживанию распространения вируса, на повышение готовности системы здравоохранения, на помощь домохозяйствам (увеличение оплачиваемого отпуска, компенсация работающим родителям, пострадавшим от закрытия школ). Субсидии фирмам, пострадавшим от карантина, составят только 0,03% ВВП.

При этом Япония взяла на себя обязательства выделить крупные суммы в качестве взносов в ВОЗ, МВФ и другие международные организации, которые пойдут на борьбу с коронавирусом в нуждающихся странах. Общая сумма платежей может составить 8% ВВП страны.

Южная Корея

Прямые меры реагирования на эпидемию составили 0,8% ВВП. Они включают расходы на массовое тестирование, кредиты и поддержка медучреждений. Люди с небольшими доходами, которые находились на карантине, получали прямую денежную помощь от государства, потребительские купоны и экстренную помощь по уходу за семьей. В качестве поддержки бизнесу предоставляются кредиты, гарантии, поддержка заработной платы. Местные власти предоставляют также подарочные сертификаты и гранты. В стране снижены налоги для некоторых бизнесов, НДС для самозанятых, отсрочена уплата других налогов.

Россия

/ Фото: Reuters

Правительство повысило компенсации медперсоналу и инспекторам по охране труда и технике безопасности. Введены нулевые пошлины на ввоз социально значимых товаров. Малому и среднему бизнесу и дистрибьюторам предоставляются гарантированные государством и субсидированные кредиты. На 3 месяца малому бизнесу предоставлены льготы для уплаты социальных взносов и аренды, приостановлены налоговые проверки. Центробанк продает валютные резервы. Суммы затрат на эпидемию не сообщаются.

Саудовская Аравия

/ Фото: Reuters

Объем поддержки домохозяйств составил 2,7% ВВП. Поддержка включает приостановку уплаты госналогов и упрощение доступа к кредитам. Правительство также заявило, что будет финансировать любое увеличение расходов на здравоохранение.

Центробанк уже дважды снижал учетную ставку и намерен выделить до 1,9% ВВП на компенсацию банкам неплатежей по кредитам и транзакций электронной торговли, а также и комиссионных за магазины частного сектора. Курс никак не регулируется.

ЮАР

/ Фото: Reuters

Правительство направляет дополнительные средства в Фонд страхования на случай безработицы. Бюджетники и доходами ниже определенного порога 4 месяца будут получать ежемесячную доплату. Также на помощь из госбюджета может претендовать сфера туризма и гостиничный бизнес. Налоговые обязательства разрешено откладывать. Размер затрат на эти меры составит 0,2% ВВП страны.

Учетная ставка снижена, коммерческим банкам рекомендовано облегчить долговые обязательства для заемщиков. В валютный рынок Центробанк традиционно не вмешивается.

Турция

/ Фото: Reuters

1,5% ВВП дополнительных средств направляется на помощь населению и бизнесу, 0,5% ВВП – на увеличение кредитных гарантий. В стране повышена минимальная пенсия и помощь нуждающимся, снижены или отсрочены налоги для туристического бизнеса и авиации.

Учетная ставка снижена, введены отсрочки по кредитам, приостановлена процедура принудительного взыскания задолженностей и банкротства. Центробанк продал уже 10% своих резервов.

Великобритания

/ Фото: Reuters

Дополнительное финансирование направлено на медицину и государственные службы. Для бизнеса введен отпуск по уплате налога на имущество, для малых предприятий – еще и прямые гранты за ущерб от карантина. Также в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса, работникам введены компенсации за отпуск по болезни. Дополнительные средства направлены в систему соцзащиты пожилых людей. Малому бизнесу предоставлена отсрочка по уплате НДС на квартал и в правительстве пообещали компенсировать 80% зарплат на зарплаты их сотрудников.

Центробанк Великобритании снижает учетную ставку, вводит "схему срочного финансирования" для реального сектора экономики и малого бизнеса. Малым предприятиям также пообещали государственные ссуды, размер которых может составить до 15% ВВП. Банкам запрещено увеличивать размер дивидендов. Влияния на курс Центробанк не оказывает.

США

/ Фото: Reuters

Закон о дополнительных ассигнованиях и закон о реагировании на коронавирусные заболевания для семей направляют на борьбу с эпидемией дополнительно 0,5% ВВП. Основные меры – увеличение расходов на здравоохранение, фонда пособий по болезни, кредитов для малого бизнеса и международную помощь. В ближайшее время ожидается, что на борьбу с эпидемией Конгресс выделит еще до 10% ВВП. Эти деньги планируют направить на прямые трансферты домохозяйствам, расширение страхования от безработицы, продовольственную помощь нуждающимся и компенсации частному бизнесу расходов на зарплаты и налогов. В стране на год приостановлены платежи по ипотеке и выселения должников.

США снижают ставки по федеральным фондам и скупает казначейские и агентские ценные бумаги. Расширены линии обмена долларов США с центробанками других стран.

Мексика

/ Фото: Reuters

Планируется создать Чрезвычайный фонд здравоохранения объемом 0,7% ВВП. Правительство пообещало достаточные ресурсы здравоохранению, авансовые пенсионные выплаты пожилым людям и ускорение тендерных процессов для госзакупок.

Центробанк снизил базовую ставку, объявлены дополнительные меры по повышению ликвидности валют. Обменный курс гибко корректируется.

Украина

/ Фото: Reuters

В нашей стране правительство также ввело налоговые льготы и каникулы для бизнеса, мораторий на проверки и штрафы. Физическим лицам разрешили не платить за коммунальные услуги и отложить расчеты по кредитам. медработникам обещали повысить зарплаты, а пенсионерам сделать доплаты к пенсиям меньше 5 тыс. грн. Некоторые из этих мер требуют внесения изменений в бюджет. И ожидается, что соответствующий законопроект будет принят в парламенте в ближайшее время.

Поданный правительством вариант проекта, который оказался в распоряжении СМИ, предполагал перераспределение бюджетных средств за счет сокращения расходной части на 115 млрд грн и увеличения дефицита бюджета на 96 млрд. Итого получалось, меры по борьбе с эпидемией потребовали бы свыше 200 млрд грн. Это составляет порядка 5% ВВП Украины (номинальный ВВП в 2019 году был 3,97 трлн грн). Впрочем, предложения правительства еще будут обсуждаться всеми парламентскими фракциями, так что процент расходов на борьбу с эпидемией может измениться.

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