Цена на автогаз продолжает расти, животноводам обещаны дотации: итоги дня

"Нафтогаз Украины" снизит цену в апреле на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты

Цена на автогаз продолжает расти, животноводам обещаны дотации: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-27T20:11:00+02:00 Экономика "Нафтогаз Украины" снизит цену в апреле на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты

Общество

23 раза за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Зарегистрировано три летальных случая вследствие гриппа в Украине за неделю 18-24 марта, а с начала текущего эпидемического сезона от гриппа умерли 54 украинца, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

74 человека получили приговор суда по делам о взяточничестве и другим коррупционным преступлениям с начала года в Украине. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Всего с начала текущего года органы прокуратуры учли 2739 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений. 707 таких дел уже направлены в суд.

Выросло на 10,7% за три года – с 2015-й по 2017-й – количество посетителей театров в Украине – с 5,6 млн до 6,2 млн человек. В 2017 году в театр из каждых 100 человек ходили 15. В Украине в 2017 году насчитывалось 113 театров.

В количестве 18752 человека Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-июне 2019 года. Из общего числа призывников 9 тыс. человек будут направлены в Вооруженные силы, 5152 человек – в Национальную гвардию, 4 тыс. – в Государственную пограничную службу и еще 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта.

Повысили на 10-40 коп. за литр ряд сетей АЗС с 26 по 27 марта цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO. По состоянию на 26 марта средние цены на сжиженный газ в Украине составляли 12,17 грн/л.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 27,08 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 марта.

Составил 5,48 млрд грн объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 26 марта, что в 2,3 раза ниже показателя недельной давности, и мог быть еще ниже, однако Минфин согласился поднять ставку по двухлетним долларовым бумагам с 7,5% до 7,75% годовых.

Нарастила на 5% в феврале в годовом выражении Украина производство стали – до 1,689 млн тонн, сохранив 13-е место в рейтинге 64 стран – основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

На уровне 70 млн тонн Государственная служба статистики подтвердила урожай зерновых в 2018 году. Средняя урожайность – 47,4 ц/га. Кроме того, получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы.

Уменьшился до 8,872 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 марта, сообщил Укртрансгаз. За сутки в хранилища газ не закачивался, из них отобрано 20,41 млн куб. м газа. При этом в данных за 25 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 10,43 млн куб. м, из Венгрии – 4,80 млн куб. м, из Польши – 6,04 млн куб. м газа.

"Нафтогаз Украины" снизит цену в апреле на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,1 – до 7188 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом. Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 7479,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 23,6% ниже, чем в марте.

Направит 700 млн грн Кабинет министров на дотации на содержание коров в рамках государственной программы поддержки животноводства. Данные дотации поддержат содержание 389 тыс. коров. Кроме того, направят 700 млн грн дотаций на выращивание молодняка крупного рогатого скота, 250 млн грн – на частичное возмещение стоимости закупленных племенных животных для их дальнейшего воспроизведения, 50 млн грн – на компенсации процентных ставок по кредитам для овце-, козо-, пчело-, кроле- и рыбоводства.

850 млн грн правительство выделило на компенсации стоимости строительства/реконструкции ферм и 100 млн грн – на компенсации по кредитам на строительство ферм. Еще 850 млн грн выделено на компенсации по строительству и реконструкции зерновых элеваторов.

Достиг 50% уровень износа всех 21,7 тыс. км путей Укрзализыци, а полной реконструкции требуют 27% всех магистралей.

Мир

Европейские газовые компании завершили сезон отбора газа из подземных хранилищ и начали его закачку. После теплой зимы в этом году сезон закачки стартовал раньше, чем когда бы то ни было. Наследие теплой зимы делает цены на газ на европейских спотовых площадках все ниже. В этом году "разворот" от отбора к закачке пришелся на 22 марта на отметке 40,51% от максимальной вместимости европейских хранилищ, тогда как в прошлом сезоне запасы расходовались до 18,6%. Впрочем, уровень заполненности хранилищ Европы был и выше, пока на европейском рынке газ не закупала Украина.

Правительство Великобритании отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit. Правительство напомнило, что в 2016 году 17,4 млн человек проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза. Петицию обсудят 1 апреля, поскольку правительство обязано ответить на нее. Но голосования по мерам, которых она требует, не будет.

Впервые с 2016 года Германия разместила 10-летние гособлигации на сумму 2,433 млрд евро с доходностью ниже нуля – средняя доходность бумаг составила минус 0,05% годовых. При этом спрос превысил предложение в 2,59 раза против 2,48 раза в рамках предыдущего размещения. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.

ТОП-10 стран-производителей стали по итогам февраля по данным Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), выглядит следующим образом: Китай (70,99 млн тонн, рост на 9,2%), Индия (8,74 млн тонн, рост на 2,3%), Япония (7,74 млн тонн, падение на 6,6%), США (6,90 млн тонн, рост на 4,6%), Южная Корея (5,47 млн тонн, рост на 1,1%), РФ (5,23 млн тонн, падение на 4,4%), Германия (3,12 млн тонн, падение на 9,4%), Бразилия (2,66 млн тонн, падение на 1,7%), Турция (2,64 млн тонн, падение на 12,5%) и Италия (2,05 млн тонн, падение на 2,7%). В целом в феврале 2019 года 64 страны произвели 137,27 млн тонн стали, что на 4,1% выше февраля-2018.

Могут стать самой популярной автобиографией в истории издательского бизнеса мемуары "Становление" (Becoming) бывшей первой леди США Мишель Обамы. По данным медиагруппы Bertelsmann, за пять месяцев уже продано более 10 млн экземпляров этой книги, включая издания в твердой и мягкой обложке, в электронном формате и в виде аудиокниги. Книга переведена на 31 язык. В 2017 году издательство Penguin Random House, входящее в группу Bertelsmann, заплатило рекордную сумму за права на публикацию мемуаров Барака Обамы и его супруги – 65 млн долл. Книга Барака Обамы пока не опубликована.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Цена на автогаз продолжает расти, животноводам обещаны дотации: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.