Цены на бензин в мае: чего ждать автовладельцам

Заправить полный бак бензином А-95+ дороже на 55 грн, чем месяц назад

Фото: Анастасия Искрицкая

В конце апреля бензин на украинских заправках резко подорожал из-за ситуации с российской нефтью. Дело в том, что Россия пустила по нефтепроводам сырье, загрязненное хлоридами. Некачественная нефть вывела из строя оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси. 23 апреля белорусам пришлось приостановить поставки светлых нефтепродуктов в Украину и другие страны. А ведь от этого завода наша страна получала 25-30% бензина и дизельного топлива.

Поставки нефтепродуктов с Мозырского завода в Украину еще полностью не возобновились. Это повлияло на оптовые и розничные цены на горючее.

Чего ждать автовладельцам в мае, разбирался сайт "Сегодня".

Нефть дешевеет, а бензин в Украине дорожает

В конце апреля произошло два события, которые должны были повлиять на цены. Сначала Россия заявила, что с июня не будет поставлять в Украину нефтепродукты. Но здесь не все однозначно.

"Это больше касается битума или сжиженного газа. По светлым нефтепродуктам есть возможность получить разрешение на экспорт. Поэтому эта новость никак не отразилась на украинском рынке – цены из-за этого не выросли. Ждем, какие компании получат разрешения и будут ли поставки с первого июня", – говорит аналитик компании UPECO Александр Сиренко.

Второе событие – скандал с российской нефтью. Сейчас Мозырский завод понемногу восстанавливает поставки бензина и дизтоплива в Украину. Пока не в полном объеме, но в ближайшие недели они должны вырасти до прежнего уровня, считает эксперт.

С тех пор, как Беларусь ограничила поставки дизтоплива и бензинов, цена на нефтепродукты в Украине выросла примерно на 1,0-1,1 грн/л, или на 3-4% – бензина А-95 до 30,1 грн/л, ДТ до 29,5 грн/л.

За тот же период цена нефти Brent снизилась на 3%, до 71,8 долл./баррель.

"Одним из факторов было падение мировых котировок на нефть в пятницу 26 марта как результат заявления Трампа о том, что он надавил на ОПЕК и попросил их увеличить добычу и, таким образом, снизить цену. Именно со 2 мая ограничения, введенные США на импорт нефти из Ирана, усиливаются. Поэтому давление на ОПЕК имеет смысл – если картель стремится поддерживать баланс, они должны заместить выбывающие объемы иранской нефти", – поясняет Дмитрий Хорошун, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

Почему нефть подешевела на 3%, а нефтепродукты в Украине подорожали на 3-4%? Это произошло потому, что внутренний рынок начал готовиться к проблемам из-за прекращения поставок из Беларуси, поясняет Хорошун.

Россия может ограничить поставки нефтепродуктов в Украину

На цены на заправки влияют три фактора. Это стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют к гривне и ситуация на рынке.

Курс доллара и евро к гривне благоприятный. Национальная валюта продолжает укрепляться.

"Курс гривни пока стабилен – по этой причине цены точно не будут расти. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня", – отмечает Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований.

А в ближайшую неделю Мозырский нефтеперерабатывающий завод должен полностью возобновить поставки. Поэтому дальнейшего подорожания на этой почве не будет.

Если давление США на ОПЕК будет успешным, то нефть в мае может подешеветь до 70 долл. за баррель.

"По моим оценкам, при стоимости нефти Brent 70 долл./баррель и курсе гривни 26,5 грн/долл. бензин А-95 должен стоить 28,5 грн/л, на 1,5 грн/л. Примерно на столько же может подешеветь дизтопливо. Если же ОПЕК не пойдет навстречу, нефть может подорожать, до 75 долл./баррель и выше. Для уровня Brent 75 долл./баррель цены нефтепродуктов не должны сильно измениться", – говорит Дмитрий Хорошун.

С другой стороны, с 1 июня вступают в силу российские ограничения. Трейдерам надо будет получить спецразрешение на экспорт нефтепродуктов в Украину.

"В течение мая рынки будут пребывать в неопределенности – выльются ли эти ограничения в реальное снижение объемов поставок из РФ. Я считаю, что (если только РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся) очень вероятен "перебор": импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на 1 грн/л. То есть имеется вероятность, что цены на 2 мая (А-95 30,1 грн/л, ДТ 29,5 грн/л) будут соответствовать средним за весь май", – резюмирует Дмитрий Хорошун.

Однако, если Россия не выдаст спецразрешений, цены на горючее существенно вырастут. 40% дизтоплива Украина покупает из РФ. Поэтому удар по украинскому рынку может быть серьезным.

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