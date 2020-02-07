Украинцам грозит подорожание дизеля: названы причины

/ Фото: Pixabay

Украинцев ожидает рост цен на дизтопливо и газ на заправках, будет введена пошлина на импорт этих видов товаров. Об этом сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Пошлина составит 8,5% в текущем году и увеличится до более 25% к 2024 году. Таким образом, цена на дизель вырастет на 3 грн 90 коп за 1 литр.

По словам эксперта, это будет выгодно для отдельных производителей.

"Я бы на месте правительства задумался. Не исключено, что речь идет о том, что Кабмин действует в интересах внутреннего производителя. У нас это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод", – заявил Марунич.

Реклама

При этом, по его словам, последствия роста пошлины лягут на плечи конечных потребителей – рядовых украинцев.

"Дополнительное подорожание горюче-смазочных материалов ни к чему хорошему не приведет. Честно говоря, я не совсем понимаю логику правительства. К сожалению, можем иметь и явления дефицита на внутреннем рынке с соответствующим ростом цены. В конце концов, платит конечный потребитель", – подчеркнул эксперт.

В тренде Курс доллара в Украине катится вниз

Кроме того, подорожание топлива повлияет на общий уровень инфляции.

Сайт "Сегодня" писал о том, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в январе 2020 года было демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

Напомним, что ранее сети автозаправочных станций Украины снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря.

Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама