Спор о цене на газ для населения: появилась реакция Минэнерго

Министерство направило "Нафтогазу" письмо

Фото: Pixabay

Компания "Нафтогаз Украины", согласно постановлению Кабинета министров № 293, обязана с мая снизить цены на газ для населения. Об этом говорится в письме-обращении Министерства энергетики и угольной промышленности к компании.

"Если промышленность покупает голубое топливо дешевле, население не может платить больше", – сообщает пресс-служба Минэнерго.

По мнению юристов Министерства, для того, чтобы продавать газ населению дешевле, Положение о поставщике со специальными обязательствами (ПСО) отменять не обязательно, так как ст. 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает полномочий правительства по количеству актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязательств на субъектов рынка.

"Согласно ст. 17 Конституции Украины, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров Украины, являются обязательными к исполнению", – сказано в сообщении.

Минэнерго напомнило, что Кабмин 3 апреля принял постановление № 293, которое позволяет "Нафтогазу" возможность снизить цены на газ для населения.

"Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ № 867", – сообщила пресс-служба Министерства.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

В тот же день "Нафтогаз" сообщил, что стоимость газа для населения уменьшилась еще с 1 апреля.

16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении стоимости газа для населения. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить.

17 апреля "Нафтогаз Украины" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая на 15%.

Ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что реформа рынка газа в Украине дает первые положительные результаты – сложилась благоприятная ситуация как для бизнеса, так и для населения, а цены на газ для потребителей могут снизиться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Спор о цене на газ для населения: появилась реакция Минэнерго". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"