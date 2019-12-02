Цена на газ и тарифы на тепло: Зеленский сделал важное заявление

Владимир Зеленский. Фото: ОПЕНГРАФ

Найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое он сделал вскоре после совещания с топ-чиновниками относительно снижения коммунальных тарифов.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление. Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответственно, решение сегодня – гарантированная цена на газ – мы на заседании приняли. У нас полное понимание с компанией "Нафтогаз", и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим", – сказал Гончарук.

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Так, цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

Как сообщалось, в апреле 2019 года цена на газ как товар для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

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