Цена на газ снижена, объявлен формат празднования Дня независимости: итоги дня

Курс доллара немного снизился, а погода побила рекорд по осадкам





Общество

19 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины. Военный парад в нем не упоминается. Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

Зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины в период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии.

14 июля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня за всю историю наблюдений – 36 мм. Максимальное количество осадков в Киеве за день выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

В период с 15 по 28 июля в связи с выборами полицейские будут нести службу в усиленном режиме.

Осуществили 252 выезда в течение прошедшей недели, с 8 по 14 июля, столичные спасатели. В том числе они ликвидировали 145 пожаров, на которых погиб 1 человек.

До 2023 года уровень владения английским на уровне В1 станет обязательным при поступлении на бакалавра. Такие изменения предполагает концепция развития английского языка в университетах, разработанная Минобразования.

Около 1 млн украинцев попали с начала года в Единый реестр должников, сообщил Опендатабот. Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.

31 работник Национальной полиции и 13 военнослужащих Нацгвардии в настоящее время участвуют в международных миротворческих миссиях в Кипре, Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго.

56 105 человек с начала года заболели в Украине корью – 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

1996 украинцев с начала текущего года получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США. В 2018 году таких было 3358, а 2014-м – 1368.

60,5% украинцев верят в успех реформ в стране – таковы результаты исследования, проведенного в июне Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". Не верят в успех реформ 34%. Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили 30%, не верили 62%, в 2016 – соответственно, 29% и 65%, в 2017 – 27% и 67%, в 2018 – 35% и 60%.

11,3 млн пенсионеров по данным Пенсионного фонда, насчитывалось 1 июля в Украине, а средняя пенсия составила 3005,96 грн.

Экономика

Укрепил на 2 копейки до 25,74 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 июля.

Увеличились на 65,6% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) до 14,513 млрд кубометров. По состоянию на 13 июля, запасы газа на 21,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

"Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения, которая будет действовать в июле – 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем это ниже на 11,7%. В июне стоимость газа была снижена на 7,3% по сравнению с маем.

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Рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки экспортировала Украина по результатам 2018-2019 маркетингового года – на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Кабмин установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России на востоке Украины частное жилье. Предельный размер компенсации – 300 тыс. грн.

12 июля вступил в силу приказ Минагрополитики об утверждении новых требований к безопасности молока. Он унифицирует украинские и европейские требования к молоку и молочным продуктам, адаптирует технологические требования к современным реалиям и отменяет устаревшие нормы. Новые требования касаются всех операторов рынка, независимо от формы собственности.

Мир

Возобновиться не раньше 2020 года смогут полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые были приостановлены почти во всем мире после двух авиакатастроф. Об этом сообщила The Wall Street Journal

Штраф в размере рекордных 5 млрд долларов одобрила Федеральная торговая комиссия США для Facebook в рамках дела об утечке личных данных 87 млн пользователей (и использовании их компанией Cambridge Analytica).

Выросла на 6,2% в годовом выражении экономика Китая по итогам второго квартала 2019 года. Рост ВВП по итогам первой половины года оказался минимальным за всю историю наблюдений – с марта 1992 года, составив 6,3%. По итогам 2018 года темпы роста экономики КНР оказались на минимальном уровне с 1990 года (6,6%).

Спущена на воду первая атомная подводная лодка проекта "Барракуда" во Франции. Проект разрабатывался с начала 2000-х годов. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть таких подлодок.

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