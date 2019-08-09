Цена на газ снизилась, Верховная Рада определилась с датой первого заседания: итоги недели

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Общество

29 августа состоится первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Такое решение было принято 9 августа на заседании подготовительной группы депутатской группы.

14 кандидатов на внеочередных парламентских выборах набрали ноль голосов – все они баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей. Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа.

Официально опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила 226 депутатских мандатов, а вместе с мажоритарщиками ее фракция составит не менее 254 человек.

Прикрепленный файл: Результаты выборов в Раду 2019

Объявлен тендер на разработку проектной документации для реконструкции выхода со станции метро "Выставочный центр", предполагающей сооружение подземного перехода к "Экспоцентру Украины". По сообщению КГГА, работы планируется завершить в 2020 году.

Выросли на 0,3% продажи новых легковых автомобилей в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 46,3 тыс. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Вырос в 5,3 раза объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 274,2 тысячи авто. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, по итогам семи месяцев 2019 года выглядит так: Volkswagen – 52 647, Opel – 26 038, Audi – 19 880, Renault – 20 863, Skoda – 19 755. Доля подержанной техники в первичных регистрациях составляет 76%.

231,2 тонны гуманитарной помощи направил Международный комитет Красного Креста в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. 13 грузовых автомобилей доставили продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы.

4035 электромобилей украинцы в январе-июле приобрели и поставили на учет, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них – 3742 легковых и 293 коммерческих. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Основную часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

ТОП-5 моделей легковых электрокаров, приобретенных украинцами за семь месяцев текущего года выглядит так: Nissan Leaf – 1899, Tesla Model S – 318, BMW i3 – 216 авто, Fiat 500e – 178, Renault Zoe и Volkswagen E-Golf – по 154.

1 397 304 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым поставлены на официальный учет по состоянию не 5 августа. Год назад на эту дату их было на 120 тыс. больше.

Признаки 262 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции выявило в июле НАПК. Составлены и направлены в суд 206 протоколов об административных правонарушениях. Из них 142 протокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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Жители 52 населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Востоке Украины, получат цыплят и корма для животных от представителей продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Общая стоимость помощи составляет 1 млн долларов.

550 млн грн выделено в этом году в Киеве на ремонт асфальтового покрытия 800 межквартальных проездов и придомовых территорий. Работы уже завершены на 40% объектов.

6 августа вступил в силу закон, устанавливающий новые правила маркировки продуктов. Он, в частности, запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик, свойств или состава пищевых продуктов. Это требование распространяется как на рекламу, так и на представление пищевых продуктов (упаковка, внешний вид и т.д.).

Экономика

Укрепил на 23 копейки до 25,09 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 августа. На минувшей неделе, во вторник, 6 августа курс гривни упал до 25,74 грн, после он чего стабильно рос.

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7,2 млрд куб. м газа Украина в январе-июле закачала в подземные хранилища газа, что на 33% больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года, а отбор газа уменьшился на 29% – до 5,1 млрд куб. м газа.

Снизить цену на газ для населения еще на 265 грн за 1 тыс. куб. м Кабинет министров поручил "Нафтогазу Украины" в августе. "Нафтогаз" в итоге снизил цену на газ для населения в августе до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на транспортировку.

Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 млрд долларов, а ожидаемый срок ее действия – 4 года. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

Госэнергоэффективности заключило дополнительные договоры с ПриватБанком и Укргазбанком о софинансировании выделенных правительством 380 млн грн для утепления многоквартирных домов. Это позволит воспользоваться "теплыми кредитами" около 3 тыс. ОСМД.

На 93,7 млн долларов объем покупки населением наличной валюты в июле превысил объем продажи, тогда как в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупали. В целом с начала года население продало валюты на 153,5 млн долларов больше, чем купило. В июле по сравнению с июнем украинцы увеличили покупку валюты на 53,4% – до 1,501 млрд долларов, продажу – на 21,2% – до 1,408 млрд.

Сократился на 5% экспорт масличных культур из Украины в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 619 млн долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Основным экспортным товаром этой группы осталась соя, экспорт которой в первом полугодии увеличился в 1,8 раза и составил 1,5 млн тонн на сумму 500 млн долларов. Кроме того, Украина поставила на внешние рынки 181 тысячу тонн рапса на 76 млн долларов и 63 тысячи тонн семян подсолнечника на 25 млн долларов.

Увеличила на 36,1% Украина в январе-июле импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 7 млрд 593,3 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". При этом со стороны Словакии поступило 4,65 млрд куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии – 2,1 млрд (+33,7%), Польши – 0,84 млрд (+93,8%).

С 5 августа в Украине введен международный номер банковского счета IBAN. Новым клиентам счет IBAN банки будут открывать сразу, а существующим должны перевести номера счетов автоматически до 1 ноября 2019 года.

В тренде Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке

На общую сумму 12 млн евро и 1,4 млн долларов по состоянию на 1 августа ГФС предоставила ​​рассрочку НДС при ввозе оборудования. Всего плательщиками подано 323 заявления о предоставлении рассрочки. Таможнями рассмотрено 321 заявление, из которых по 80 отказано из-за несоблюдения обязательных требований, 48 заявлений отозвали сами плательщики, на рассмотрении в находятся два заявления.

Сократились на 85,3% за месяц объемы импорта угля после введения правительством РФ торговых ограничений на поставки в Украину. Экспорт в июне сократился до 129,3 тысяч тонн. За полгода поставки сократились на 11,1% – до 4,9 млн тонн.

150,9 млрд грн в январе-июле ГФС направила в местные бюджеты. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 20,7%. Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником доходов местных бюджетов и занимает 60,9%. В течение января-июля его поступления составили 92,0 млрд грн, что на 22,5% больше в годовом выражении.

Минфин приступил к финальной фазе разработки проекта государственного бюджета на 2020 год, сообщила министр Оксана Маркарова. Окончательный проект бюджета будет передан на рассмотрение уже новому составу Кабмина.

НБУ начал размещать на своем сайте информацию о стоимости внешних заимствований для бизнеса. Эти данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срока и валюты обязательств. Информация будет публиковаться ежеквартально.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы ликвидируемых банков общей стоимостью 10,88 млрд грн, продажа которых запланирована на текущей неделе. Пул активов состоит из прав требования по кредитным договорам, а также дебиторской задолженности.

Выросли на 9,4% цены на строительно-монтажные работы в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Госстат. Больше всего выросли цены в сфере строительства транспортных сооружений – на 14,6%. Меньше всего – в сфере строительства инженерных сооружений – на 6,4%.

Экспортировали 4,1 млн тонн зерновых украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 – июнь 2020), по состоянию на 6 августа, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Выросли на 5,8% международные резервы Украины в июле – до 21,84 млрд долларов. Рост произошел благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Увеличили на 7 млрд грн крупнейшие налогоплательщики в июле уплату налогов в годовом выражении – до 27 млрд грн, сообщили в Офисе крупнейших налогоплательщиков. При этом поступления от НДС выросли в на 5,3% – до 10,2 млрд грн, поступления от акцизного налога составили 5,9 млрд грн, поступления от налога на прибыль – 340,1 млн грн.

Составила 188,51 долларов за 1 тыс. куб. м средняя цена импортного природного газа в Украине в июле, что на 4,2% меньше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщила ГФС.

По программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" по состоянию на 5 августа 1789 фермерским хозяйствам за период декабрь 2018 – май 2019 выплачено 68,4 млн грн, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% обсуждаемый сейчас проект налоговой амнистии капиталов при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком, сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Мир

9 августа арестован бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, задержанный накануне. Во время операции по его захвату, продолжавшейся два дня, погиб один и было ранено 85 человек. Претензии нынешнего руководства страны к Атамбаеву многочисленны: его обвиняют в коррупции, узурпации власти, сотрудничестве с криминальными структурами и многом другом. Сам экс-президент считает все обвинения сфабрикованными.

Власти Чехии изменили правила выдачи украинским гражданам рабочих карт. Теперь сменить работодателя после получения первой рабочей карты можно не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Увольняться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

Понес рекордные убытки сервис такси Uber во втором квартале – 5,2 млрд долларов против 878 млн в аналогичном периоде в прошлом году. Выручка сервиса увеличилась на 14%, до 3,17 млрд долларов. Число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок составила 15,7 млрд долларов. В первом квартале Uber также понес убытки — 1,01 млрд долларов.

Спикер сейма Польши объявил об отставке после скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете. Утверждается, что спикер не менее 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей и некоторыми членами партии власти.

Начал выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет датский банк Nordea Bank. Это стало возможным из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.

Рекордные 374,1 тонн золота приобрели мировые центробанки в первой половине 2019 года, сообщил Всемирный золотой совет (WGC). Глобальный спрос на золото вырос на 8% до 1123 т во II квартале, а в первом полугодии достиг 2181,7 т, максимума за три года. На долю центробанков пришлась шестая часть спроса. Они потратили рекордные 15,7 млрд долларов на покупку золота в первом полугодии.

26 августа вступят в силу новые санкции США против России, ввденные из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

За пять лет действия продовольственного эмбарго в России были уничтожены 21 тыс. тонн запрещенных к ввозу продуктов. 96% запрещенных продуктов выявили на российско-белорусском участке границы, остальное — на российско-казахстанском.

Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир в состав страны, большинство населения которой составляют индусы. Президент Индии своим указом отменил статью конституции, которая закрепляла за штатом особый статус.

Гонконг вновь оказался парализован, после того как 14 тыс. сотрудников различных учреждений присоединились к протестующим против политики властей города и провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку. В Специальном административном районе Китая Гонконг уже более двух месяцев не прекращаются самые крупные в новейшей китайской истории протесты.

Впервые с 2013 года превысила 1500 долларов стоимость унции золота благодаря повышенному спросу на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира. С начала года этот драгметалл подорожал на 17%.

Fitch снизило прогноз цены нефти Brent на ближайшие три года, поскольку трения в мировой торговле продолжают оказывать давление на рыночные настроения и уменьшать физический спрос на нефть. Теперь эксперты ожидают, что Brent в среднем будет стоить 67 долларов за баррель по итогам текущего года, 65 – в следующем году и 61 – в 2021 году. Ранее прогнозы находились соответственно на уровне 70 долларов за баррель, 76 и 80.

В Люксембурге планируют полностью легализовать марихуану. Законодательный процесс по легализации каннабиса начнется уже этой осенью. Весь процесс должен занять примерно два года.

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