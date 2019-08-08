Цена на газ упала, Зеленский анонсировал легализацию азартных игр и рынок земли: итоги дня

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Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

16 населенных пунктов в двух областях на утро 8 августа оставались обесточенными в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра)

Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем 8 августа в Стамбуле в ходе своего визита в Турцию. Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

14 кандидатов на внеочередных парламентских выборах набрали ноль голосов – все они баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей. Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа.

231,2 тонны гуманитарной помощи направил Международный комитет Красного Креста в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. 13 грузовых автомобилей доставили продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы.

Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в июле. Лидерами стали Qatar Airways, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности. Turkish Airlines, Air Arabia, Air Baltic, Aigle Azur, Czech Airlines, Laudamotion, Belavia выполняли рейсы вовремя в 90% случаев. Пунктуальность на уровне 70-90% у компаний: Lufthansa, Brussels Airlines, British Airways, Air France, Flydubai, KLM, Swiss, Austrian Airlines, Air Astana, "Международные авиалинии Украины", SkyUp, Wind Rose, YANAIR, Ellinair, Air Serbia, Ryanair, "Азур Эйр Украина", "Буковина". Пунктуальность 50-70%: LOT, El Al, Aegean Airlines, Air Malta, "Браво", Iraqi Airways.

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Составил 130,7 тысячи человек в июле пассажиропоток аэропорта "Харьков". Это стало новым рекордом. В годовом измерении показатель вырос на 25%. При этом на международных направлениях количество пассажиров также выросло на 25% и составило 109,7 тысяч, а на внутренних – на 23% и составило 21 тысячу.

Экономика

Укрепил на 10 копеек до 25,32 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 9 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 августа.

Снизить цену на газ для населения еще на 265 грн за 1 тыс. куб. м Кабинет министров поручил "Нафтогазу Украины" в августе.

В тренде Зеленский рассказал, о чем говорил с патриархом Варфоломеем

На 93,7 млн долларов объем покупки населением наличной валюты в июне превысил объем продажи, тогда как в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупал. В целом с начала года население продало валюты на 153,5 млн долларов больше, чем купило. В июле по сравнению с июнем украинцы увеличили покупку валюты на 53,4% – до 1,501 млрд долларов, продажу – на 21,2% – до 1,408 млрд.

В Украине опять разрешат азартные игры, об этом сказал президент Владимир Зеленский, в частности, по его словам, позволят открывать казино в пятизвездочных отелях.

В Украине в 2019 году будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году, заявил президент Владимир Зеленский. Также глава государства заявил, что вскоре в Украине будет проведен ряд экономических реформ, которые позволят привлекать инвестиции. Планируется в течение следующих пяти лет потратить около 20 миллиардов долларов на инфраструктуру. Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину.

Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 млрд долларов, а ожидаемый срок ее действия – 4 года. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

Сократился на 5% экспорт масличных культур из Украины в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 619 млн долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Основным экспортным товаром этой группы осталась соя, экспорт которой в первом полугодии увеличился в 1,8 раза и составил 1,5 млн тонн на сумму 500 млн долларов. Кроме того, Украина поставила на внешние рынки 181 тысячу тонн рапса на 76 млн долларов и 63 тысячи тонн семян подсолнечника на 25 млн долларов.

Мир

В Кыргызстане силовики штурмовали резиденцию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его родном селе. Происходящее стало результатом конфликта между нынешним и бывшими президентами.

Спикер Сейма Польши объявил об отставке после скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете. Утверждается, что спикер не менее 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей и некоторыми членами партии власти.

Штраф до 400 евро теперь грозит в Риме туристам, которые присядут отдохнуть на исторических строениях.

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