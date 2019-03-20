Цена на нефть не рухнет ниже 60 долларов – прогноз S&P
Аналитики назвали причины улучшения ситуации на нефтяном рынке
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть эталонной североморской марки Brent.
Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.
"Учитывая сокращение добычи нефти со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent", - сообщили в агентстве о причинах решения.
Кроме этого, аналитики обращают внимание на Венесуэлу: снижение добычи в этой стране тоже поддержит нефтяные котировки. Рост цен на нефть поддерживает и вероятное заключение нового торгового соглашения между Китаем и США, а также смягчение монетарной политики ряда крупнейших центробанков мира.
При этом, как уверены в S&P, на стоимость другой эталонной марки - североамериканской WTI – эти факторы не окажут существенного влияния.
Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 г. С тех пор действие сделки неоднократно продлевалось. В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября-2018. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. с возможностью пересмотра в апреле.
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