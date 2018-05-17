Цена на нефть пробила психологическую отметку

Цены на нефть превысили психологическую отметку в 80 долларов за баррель впервые с 2014 года. Повышению цен способствовало сокращение запасов в США, а также перспективы возобновления санкций против Ирана, сообщает Bloomberg.

Так, к 12:50 по киевскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 80,18 доллара за баррель. Позднее цена сократила рост и к 13:00 составила 79,89 доллара за баррель.

Стоимость июньских контрактов на нефть WTI к 13:00 увеличилась до 72,12 доллара за баррель, также достигнув максимума с ноября 2014 года.

Напомним, согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,3 млн баррелей.

Кроме того, рынок продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. По данным CNBC, власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.

При этом ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявлял, что до нефти по цене 100 долларов еще далеко. Он отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, как подорожание нефти повлияет на цену бензина в Украине.