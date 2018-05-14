Цена на нефть взлетит до 100 долларов: Bank of America обнародовал прогноз

Цены на нефть в 2019 году могут вырасти до 100 долларов за баррель. Такой прогноз озвучили аналитики Bank of America.

Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на экспертный прогноз, нефть Brent может подорожать до 90 долларов во втором квартале 2019 года.

При этом в Bank of America считают, что цены на нефть могут подняться и до 100 долларов после продления соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+, а также из-за введения санкций США по отношению к Ирану.

Помимо этого есть риски срыва поставок сырья из Венесуэлы, считают специалисты.

"Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", — отметил глава отдела товароведения банка Merril Lynch, который входит в Bank of America, Франсиско Бланк.

Впрочем, министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи полагает, что до нефти по 100 долларов еще далеко. Он отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.

Как известно, в начале мая 2018 года фьючерсы на нефть подскочили до максимумов за четыре года. Ранее сайт "Сегодня" узнал, почему нефть подорожала и каких цен ждать автовладельцам Украины.