Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Цена на уголь и долги госшахт: как решить проблемы горняков

Сегодня, 21:28

Задолженность перед горняками остается огромной


Задолженность по зарплате государственных шахт Украины перед горняками составляет 600 млн гривен – недавно им погасили часть долгов, которые до этого составляли 800 млн гривен.

Когда люди получат все свои деньги, неизвестно. "Сегодня" узнавали, как решить проблемы шахтеров.

Работник государственной шахты Сергей Нода рассказал, что зарплаты начали задерживать с 2014 года.

"Очень высокая себестоимость угля, который мы вырываем. Она высокая, потому что у нас очень много денег тратится на ремонт оборудования. Люди себе сами лопаты покупают, скидываются на участок", – подчеркнул он.

Государственные угледобывающие предприятия получают помощь из бюджета. Без таких дотаций они давно бы обанкротились, но на обновление оборудования денег не хватает, несмотря на постоянные обращения профсоюзов в Кабинет министров.

"Простая арифметика, я говорил премьер-министру – дайте нам шесть миллиардов на один год с тем, чтобы половина пошла на модернизацию угольных предприятий. Вроде бы соглашаются. Когда начинаем вести разговор о формировании бюджета, даже на зарплату не хватает", – заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов.

Народный депутат Валерия Заружко считает, что госшахты должны продавать свой уголь по цене выше себестоимости.

"Мы должны сделать так, чтобы государственные шахты продавали свой уголь по цене выше себестоимости, чтобы они имели прибыль, чтобы они могли выплачивать заработную плату шахтерам и покупать. Государство должно покупать украинский уголь для того, чтобы деньги, которые они получат от покупки этого угля, шахты могли инвестировать в модернизацию и инновации", – заявила она.

По словам экспертов, только в Днепропетровской области и на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей запасов угля хватит на сотни лет, и это подспорье для энергонезависимости Украины. Но добывать его себе в убыток горняки на госшахтах долго не смогут.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что ситуация в государственном угледобывающем комплексе Украины приближается к катастрофической: если не повысить цены на уголь государственных шахт, они остановятся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег уголь, шахты, Заружко

Вы сейчас просматриваете новость " Цена на уголь и долги госшахт: как решить проблемы горняков". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Необходимо повышать цену украинского угля – депутат Заружко

19 апреля, 14:38

Ситуация в государственном угледобывающем секторе приближается к катастрофической, говорит политик

В Одесской области из спецшколы исчезли 140 тонн угля

16 апреля, 18:27

Сумма недостачи составила полмиллиона гривен

Формула "Роттердам+" снизила нагрузку на бюджет – нардеп

12 апреля, 16:51

Украинский уголь добывать дороже, чем европейский, потому цена должна повыситься

Не плати больше – покупай свое: в Раде обсудили проблемы госшахт

11 апреля, 21:15

По мнению участников встречи, цена на уголь должна повышаться

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

6 привычек, которые программируют на бедность

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

"Крупное смещение политической оси", - эксперт

Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

Королёва удивила своей фигурой

Российский наемник поразил откровениями о Сирии

Невероятные платья от SL.IRA - тебя ждут подарки в каждой покупке

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба