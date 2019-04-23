Цена на уголь и долги госшахт: как решить проблемы горняков

Задолженность перед горняками остается огромной

Задолженность по зарплате государственных шахт Украины перед горняками составляет 600 млн гривен – недавно им погасили часть долгов, которые до этого составляли 800 млн гривен.

Когда люди получат все свои деньги, неизвестно. "Сегодня" узнавали, как решить проблемы шахтеров.

Работник государственной шахты Сергей Нода рассказал, что зарплаты начали задерживать с 2014 года.

"Очень высокая себестоимость угля, который мы вырываем. Она высокая, потому что у нас очень много денег тратится на ремонт оборудования. Люди себе сами лопаты покупают, скидываются на участок", – подчеркнул он.

Государственные угледобывающие предприятия получают помощь из бюджета. Без таких дотаций они давно бы обанкротились, но на обновление оборудования денег не хватает, несмотря на постоянные обращения профсоюзов в Кабинет министров.

"Простая арифметика, я говорил премьер-министру – дайте нам шесть миллиардов на один год с тем, чтобы половина пошла на модернизацию угольных предприятий. Вроде бы соглашаются. Когда начинаем вести разговор о формировании бюджета, даже на зарплату не хватает", – заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов.

Народный депутат Валерия Заружко считает, что госшахты должны продавать свой уголь по цене выше себестоимости.

"Мы должны сделать так, чтобы государственные шахты продавали свой уголь по цене выше себестоимости, чтобы они имели прибыль, чтобы они могли выплачивать заработную плату шахтерам и покупать. Государство должно покупать украинский уголь для того, чтобы деньги, которые они получат от покупки этого угля, шахты могли инвестировать в модернизацию и инновации", – заявила она.

По словам экспертов, только в Днепропетровской области и на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей запасов угля хватит на сотни лет, и это подспорье для энергонезависимости Украины. Но добывать его себе в убыток горняки на госшахтах долго не смогут.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что ситуация в государственном угледобывающем комплексе Украины приближается к катастрофической: если не повысить цены на уголь государственных шахт, они остановятся.

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