Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

Цена нефти Brent рухнула до 30 долларов за баррель

16 марта, 15:26

Виктория Подолянец

Цена черного золота резко снизилась на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в 30,43 долларов за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки.

На 14:43 мск нефть марки Brent достигла отметки в 30,3 долларов (-10,5%), а WTI – на 29,53 долларов (-8%).

На фоне снижения цен на нефть, рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара находился на уровне 75,05 рубля (+3,4%), а курс евро достигал 83,8 рубля (+3,8%).

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в рамках продолжающегося противостояния стран ОПЕК и России власти последней приняли решение с апреля снизить пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Так, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит 52 доллара за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что новости об эпидемии коронавируса COVID-19 негативно повлияли на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах.

В тренде
Анализатор проб и миллионы на оборудование: как украинский бизнес реагирует на угрозу коронавируса

Чтобы нейтрализовать вредные последствия эпидемии, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на добычу углеводородов еще и в США.

В ответ на нефтяной конфликт США ввели санкции против еще одной дочки "Роснефти". В Штатах заявили, что недовольны тем, что компания оказывала поддержку в переработке и продаже венесуэльской нефти.

Кроме того, после масштабного снижения цен на черное золото, которое произошло из-за конфликта России и Саудовской Аравии, стало известно, что Беларусь может получить американскую нефть в самые сжатые сроки.

Сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть Россия США ОПЕК рубль цена на нефть

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...