Цена нефти Brent упала ниже 63 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,13 процента

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,13% — до $62,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 года.

Ранее мы писали, что цены на нефть снижаются 29 мая на фоне очередного усиления напряженности в торговой войне США и Китая. Также внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован на этой неделе.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:06 по киевскому времени составила 67,94 доллара за баррель. По итогам торгов во вторник, 28 мая, цена этих контрактов составила 70,11 доллара за баррель, не изменившись по сравнению с понедельником.

По данным китайских СМИ, в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США. Усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть и другие рискованные активы.

"Подъем, который мы наблюдали ранее, не смог бы набрать импульс к росту, учитывая столь существенные опасения дальнейшей эскалации торговой войны", – отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"В скором будущем нас ждет заседание ОПЕК, и мы ждем сигналов от Саудовской Аравии", – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

При этом консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей – до 476,3 млн баррелей.

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