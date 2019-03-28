"Цена нефти становится слишком высокой": Трамп обратился к ОПЕК

По мнению президента США, ОПЕК должна увеличить добычу нефти

Фото: AFP

"Цена нефти становится слишком высокой": Трамп обратился к ОПЕК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg 2019-03-28T16:09:00+02:00 Экономика По мнению президента США, ОПЕК должна увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти. Об этом он написал в Twitter.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти. Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой", – сообщил американский президент.

Цена фьючерса на нефть марки WTI по состоянию на 16:09 по киевскому времени составляет 58,91 за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent – 66,67 за баррель.

Напомним, Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин, расходы на топливо для авиакомпаний и так далее. 25 февраля 2019 года после одного из таких заявлений нефть эталонных марок активно начала снижаться в цене в ходе торгов.

ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей.

28 марта к 9:49 цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 66,96 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени до 59,09 доллара за баррель.

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