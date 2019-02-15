Цена нефти установила трехмесячный рекорд
Страх мировой экономической активности перед перепроизводством углеводородов сейчас немного успокоился, говорят эксперты
На фоне унявшихся опасений насчет дальнейших торговых отношений США и Китая стоимость нефти эталонных марок пошла 15 февраля вверх.
Так на лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 16 центов (0,25%) – до 64,73 доллара за баррель, обновив свой максимум с ноября. Накануне стоимость ресурса поднялась на 96 центов (1,5%) – до 64,57 доллара за баррель.
Кроме того, на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи фьючерсы на WTI на март после роста до 54,74 доллара за баррель, что стало рекордом 1,5-недельной давности, сейчас подешевели на 3 центра (0,06%) и на данный момент составляют 54,38 доллара за баррель.
В целом, с начала недели Brent подорожала на 4,7%, WTI – на 3,2%.
Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что страх мировой экономической активности перед перепроизводством углеводородов сейчас немного успокоился.
Напомним, накануне организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В ОПЕК считают, что он и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
Кроме того, в ОПЕК сообщили, что в январе страны-члены организации снизили суточную добычу нефти на рекордные 797 тыс. баррелей, до 30,8 млн баррелей.
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