Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Цена нефти установила трехмесячный рекорд

Сегодня, 11:34

Страх мировой экономической активности перед перепроизводством углеводородов сейчас немного успокоился, говорят эксперты

Фото: Pixabay
Цена нефти установила трехмесячный рекорд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/985/385/5c49853856ad3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/985/385/5c49853856ad3.jpg Экономика Страх мировой экономической активности перед перепроизводством углеводородов сейчас немного успокоился, говорят эксперты

На фоне унявшихся опасений насчет дальнейших торговых отношений США и Китая стоимость нефти эталонных марок пошла 15 февраля вверх.

Так на лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 16 центов (0,25%) – до 64,73 доллара за баррель, обновив свой максимум с ноября. Накануне стоимость ресурса поднялась на 96 центов (1,5%) – до 64,57 доллара за баррель.

Кроме того, на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи фьючерсы на WTI на март после роста до 54,74 доллара за баррель, что стало рекордом 1,5-недельной давности, сейчас подешевели на 3 центра (0,06%) и на данный момент составляют 54,38 доллара за баррель.

В целом, с начала недели Brent подорожала на 4,7%, WTI – на 3,2%.

Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что страх мировой экономической активности перед перепроизводством углеводородов сейчас немного успокоился.

Напомним, накануне организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В ОПЕК считают, что он и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

Кроме того, в ОПЕК сообщили, что в январе страны-члены организации снизили суточную добычу нефти на рекордные 797 тыс. баррелей, до 30,8 млн баррелей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI

Вы сейчас просматриваете новость " Цена нефти установила трехмесячный рекорд". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мире взлетают цены на нефть

Вчера, 11:52

Стоимость барреля Brent приблизилась к трехмесячным рекордам

После бурного роста цены на нефть перешли к падению

6 февраля, 15:45

Стоимость эталонных марок черного золота снизилась

Новости из США ударили по ценам на нефть

7 февраля, 10:23

В мире дешевеет черное золото, но сокращение добычи еще поддерживает рынок

Украина увеличила транзит нефти

5 февраля, 13:57

В январе прокачка нефти через территорию страны выросла на 4,7%

Нефть дешевеет: стало известно, что встревожило рынок

11 февраля, 10:42

Инвесторы чувствуют неопределенность и стараются не рисковать

Нефть завершает неделю падением цен: названы причины

8 февраля, 14:59

На стоимость черного золота повлияло несколько факторов

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Водитель, избивший школьника, оказался чемпионом мира по боксу

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

В Украине закрыли популярный телеканал

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением

Идеальный вес женщины (таблица)