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Цена продажи электричества в Оптовый рынок электроэнергии снизилась на 27%

Сегодня, 15:00

Снижение тарифа ГК ТЭС происходит третью декаду подряд

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Цена продажи электричества в Оптовый рынок электроэнергии снизилась на 27% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b36/d97/5cab36d976361.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b36/d97/5cab36d976361.jpg Экономика Снижение тарифа ГК ТЭС происходит третью декаду подряд

В последней декаде марта государственное предприятие (ГП) "Энергорынок" закупало электроэнергию у генерирующих компаний ТЭC по цене 1578 грн/МВт-ч. По сравнению с февралем тариф снизился на 27%.

Средняя цена продажи электричества в Оптовый рынок электроэнергии производителями ТЭС с 21 по 31 марта составляла 1578 грн/МВт-ч. В феврале Украина покупала электроэнергию у ГК ТЭС по цене 2167 грн/МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте ГП "Энергорынок". Таким образом, снижение достигло 27%.

Снижение тарифа ГК ТЭС происходит третью декаду подряд: 1-10 марта он составлял 2024 грн/МВт-ч; 11-20 марта – 1760 грн/МВт-ч; 21-31 марта – 1578 грн/МВт-ч.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок "двусторонних договоров", рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением, а его рыночная доля в генерации электроэнергии не превышает 25%.

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Тег ТЭС, тариф, энергорынок, рынок электроэнергии

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