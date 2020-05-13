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Цена тока для заводов в Украине одна из самых низких в Европе – Шмыгаль

13 мая, 16:31

Премьер отметил необходимость продолжить реформу энергорынка

Цена электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является одной из самых низких в Европе. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Цена для промышленных потребителей, для нечастных потребителей колеблется. У нас открытый рынок, она может колебаться. Но она (электроэнергия) является одной из самых дешевых среди всех стран Европы. Она дешевле, чем в России, Беларуси, дешевле, чем в Европе в среднем", – сказал Шмыгаль.

По его словам, согласно данным Евростата за 1 квартал по цене для бытовых потребителей, Украина занимает 4-5 позицию снизу. Премьер также отметил необходимость продолжить реформу энергорынка и убрать на нем ценовые ограничения, которые приводят к убыточности отдельных предприятий энергоотрасли.

"Учитывая состояние сегодня рынка энергетики, у нас очень хорошая ценовая ситуация. Поэтому поддерживаю вас, что надо продолжить реформу, дать законодательную возможность выходить на рынок прямых договоров. Надо сбалансировать рынок сегодня, забрать эти все прайс-кепы, которые мешают сегодня развитию и вводят в убыточность отдельные предприятия отрасли", – сказал Шмыгаль.

Напомним, по сообщению ГП "Оператор рынка" в апреле цена на электроэнергию для промышленных потребителей снизилась на 9% до уровня 1243,87 грн/МВт-час.

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Ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец 10 мая в эфире телеканала "Украина 24" опровергла информацию металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог" относительно высоких тарифов на электроэнергию в Украине по сравнению с другими странами. Как рассказала министр, после детального анализа с представителями компании, Минэнерго смогло доказать факт наиболее низких тарифов за последние два года.

"Мы поработали над цифрами, они ("АрселорМиттал Кривой Рог" – ред.) согласились, что цена на электрическую энергию, которую они получат сегодня, наименьшая по сравнению с предыдущими годами. То есть, с 2019-м, 2018-м", – подчеркнула она.

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