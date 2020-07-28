Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана, – Ефимов

Ценообразование на уголь по принципу импортного паритета (цена на хабе плюс доставка в Украину) с коммерческой точки зрения оправдано для украинского рынка.

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Об этом сообщил народный депутат Максим Ефимов, пишет "Politeka".

"Вопрос не находится в плоскости просто: паритет – это хорошо или плохо. Я думаю, что паритет – это коммерческая часть. Социальная часть – это то, что ставит государство перед "Центрэнерго" как госкомпанией, цели и задачи", – прокомментировал нардеп подписание "Центрэнерго" контракта на покупку угля по формуле "Роттердам+".

От отметил, что социальная функция для "Центрэнерго" состоит в поддержке государственных угледобывающих предприятий.

"Если она несет социальную функцию, то она должна покупать уголь у государственных шахт. Единственное, что ценообразование может быть разное, потому как функция социальная, а это поддержка шахтеров, она включена в стоимость", – уточнил Ефимов.

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Цену 1650 грн/т по контракту "Центрэнерго" Ефимов назвал близкой к самой низкой цене импорта.

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По его мнению, государство должно сегодня стимулировать добычу на государственных шахтах, чтобы была возможность отказаться от импорта угля вообще.

Напомним, 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом Владимиром Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

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