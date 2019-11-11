"Центрэнерго" отказывается погашать миллиардные долги за уголь

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Новое руководство ПАО "Центрэнерго", убыток которого достиг уже 1,5 млрд гривен, отказывается оплачивать 1,4 млрд гривен долга за поставку угля "Укрдонинвест Трейдингу". Об этом сообщила редакция 368.media со ссылкой на материалы Хозяйственного суда Киева.

Отмечается, что руководство "Центрэнерго" в лице и.о. гендиректора Владимира Потапенко отказывается оплачивать долг. В сентябре 2019 года компания Виталия Кропачева обратилась в суд с иском о принудительном взыскании с "Центрэнерго" задолженности в размере 1,44 млрд гривен. Речь шла о погашении долга по договору поставки угля от 23 апреля №111/20. Тогда "Укрдонинвест Трейдинг" отправила топлива на 642,53 млн гривен. Еще 59,37 млн гривен стоила доставка угля на ТЭС. Остальная сумма в размере 740 млн гривен состояла из штрафа, процентов и пени.

Менеджмент "Центрэнерго" только в конце октября подал встречный иск, в котором чиновники просили суд разорвать договор поставки угля. Мотивировали это тем, что фирма "Укрдонинвест Трейдинг" якобы поставила на ТЭС некачественный уголь, что являлось нарушениями условий сделки. Это, в свою очередь, привело к убыткам "Центрэнерго". Суд принял встречный иск во внимание, но обязал "Центрэнерго" предоставить реальные доказательства своих слов. Рассмотрение дела состоится уже 8 ноября.

Отметим, что с мая по ноябрь, а именно с момента подписания договора, чиновники не обращались к правоохранителям и не делали публичных заявлений о возможном низком качестве поставляемого угля.

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Ситуация с отказом от выплат по договорам сложилась на "Центрэнерго" после установления контроля над предприятием со стороны олигарха Игоря Коломойского. В сентябре последний косвенно подтвердил свое участие в принятии решений на предприятии и назвал Потапенко "понятным" управленцем. Более того, Коломойский сообщил, что чиновник координирует свои действия с ним на "теоретическом уровне", а сам он "помогает выполнять стратегию, определенную президентом", а именно — снижение тарифа.

Получается, что новое руководство сознательно отказывается выполнять обязательства, взятые перед поставщиками. Такая ситуация может ожидать все компании, работающие с "Центрэнерго". Проблемы будут отсутствовать только у фирм из группы "Приват", с которыми ведет дела руководство госпредприятия.

В материале также обращается внимание НАБУ и ГБР на действия менеджмента "Центрэнерго", которые подрывают экономическую стабильность компании.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну.

Произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт⋅ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн/кВт⋅ч. Зато САП и НАБУ продолжают преследование по делу формулы "Роттердам+", несмотря на то, что есть два решения суда и по меньшей мере три независимые экспертизы, подтверждающие законность и экономическую обоснованность формулы.

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