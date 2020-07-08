"Центрэнерго" получило предложение минимальной цены угля по импортному паритету

Государственная компания "Цэнтрэнерго" может получать от производителей уголь по цене импортного паритета ("Роттердам+"), который также на 10% дешевле покупаемого сейчас компанией газа.
Об этом заявил генеральный директор компании "Д.Трэйдинг" Виталий Бутенко.
"Она дает возможность закупать уголь на 20% ниже того, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.
Как сообщалось, в конце июня шахтеры угольных предприятий Украины приехали в Киев на митинг под ОП, ВР и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".
"Центрэнерго" не оплачивает уже поставленный госпредприятиями уголь (из-за недостатка средств они не могут платить за электроэнергию, и шахты отключают), а также отказывается покупать украинский уголь. Кроме того, в 2020 году "Центрэнерго" начало приоритетно сжигать газ вместо украинского угля.
24 июня во время митинга шахтеров к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться с их проблемами с госкомпанией "Центрэнерго".
Напомним, 1 июля 2019 года прекратила действие формула "Роттердам+", которая определяла стоимость угля в Украине по импортному паритету с учетом перевалки в портах и доставки в Украину.
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