"Центрэнерго" получило предложение минимальной цены угля по импортному паритету

Государственная компания "Цэнтрэнерго" может получать от производителей уголь по цене импортного паритета ("Роттердам+"), который также на 10% дешевле покупаемого сейчас компанией газа.

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Об этом заявил генеральный директор компании "Д.Трэйдинг" Виталий Бутенко.

"Мы дали им наше предложение по поставке угля на ТЭС "Центрэнерго", которое, на наш взгляд, является конкурентным. Оно базируется на прозрачных правилах ценообразования – импортной альтернативе", – сказал он. По его словам, предложение ДТЭК позволит "Центрэнерго" покупать уголь по самым низким в Украине ценам.

"Она дает возможность закупать уголь на 20% ниже того, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.

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Как сообщалось, в конце июня шахтеры угольных предприятий Украины приехали в Киев на митинг под ОП, ВР и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".

"Центрэнерго" не оплачивает уже поставленный госпредприятиями уголь (из-за недостатка средств они не могут платить за электроэнергию, и шахты отключают), а также отказывается покупать украинский уголь. Кроме того, в 2020 году "Центрэнерго" начало приоритетно сжигать газ вместо украинского угля.

24 июня во время митинга шахтеров к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться с их проблемами с госкомпанией "Центрэнерго".

Напомним, 1 июля 2019 года прекратила действие формула "Роттердам+", которая определяла стоимость угля в Украине по импортному паритету с учетом перевалки в портах и доставки в Украину.

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