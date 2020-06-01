"Центрэнерго" понес убытки на 2 млрд гривен: когда начнется приватизация

Приватизация производителя тепловой энергии "Центрэнерго", который потерял миллиард гривен, планируется на второй квартал 2021 года. Пока же Фонд госимущества (ФГИ) оценивает чистый убыток госкомпании за 2019 год на уровне более 2 млрд гривен. Об этом заявил председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает Reuters.

"Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по вопросам приватизации. Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии проведет все необходимые процедуры подготовки предприятия к приватизации", – сказал Сенниченко и уточнил, что большая часть процесса приватизации отложена до 2021 года из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Глава Фонда госимущества также прокомментировал убытки "Центрэнерго". Сенниченко заявил, что предыдущее руководство компании отказалось публиковать финансовый отчет за 2019 год, Фонд оценивает убытки "Центрэнерго" за это время в более чем 2 млрд гривен. По словам главы Фонда госимущества, определить цену на "Центрэнерго" удастся только после того, как в компании проведут ревизию и оценят ее убытки и долги.

Реклама В тренде Доллар падает в цене: эксперт озвучил причину и прогноз

Напомним, 29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства – наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19. При этом в марте Кабинет министров передал на продажу четыре больших объекта и более 400 малых.

Новости "Сегодня" также рассказывали, как экс-руководство титановой компании подозревало, что предприятие готовят передать России, а в ФГИ это отрицали:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама