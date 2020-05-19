"Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии: раскрыта схема

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018-м у компании была прибыль 1,4 млрд грн

Государственная компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставки по заниженным ценам предприятиям, связанным с одним из украинских олигархов.

Об этом свидетельствует анализ трейдинговой деятельности госкомпании "Центрэнерго", который опубликовал Low Carbon Ukraine (LCU, проект правительства ФРГ).

"LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке на сутки вперед (РДН), ценам на аукционах... "Центрэнерго" за период июль-2019 – февраль-2020 недополучило 847 млн грн дохода. В среднем это можно представить как цену на РДН со скидкой в 141 грн/МВт-ч, или в 11%. В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, когда цена на РДН была стабильной", – отмечается в отчете.

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Также в Low Carbon Ukraine отмечают, что в среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РДН, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговали по ценам ниже РДН.

"Логическим объяснением была бы низкая конкуренция во время аукционов "Центрэнерго" и высокая конкуренция на частных торгах. Однако это действительно не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона, что отталкивает потенциальную конкуренцию", – отмечают эксперты.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпанию "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент.

По информации издания "Цензор.нет", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

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Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу "Приват") в Киеве. Структуры отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018-м компании была прибыль 1,4 млрд грн.

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минекоенерго Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после т.н. правки Геруса по открытию прямых поставок из РФ.

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При наличии ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.

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