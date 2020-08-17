''Центрэнерго'' продает электроэнергию ниже себестоимости, – СМИ

"Центрэнерго" на аукционе 14 августа реализовало 4,6 млрд кВт-час электрической энергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час, что ниже себестоимости.

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Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает "БизнесЦензор".

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группе "Приват" ЧАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

Именно на "Синтез Ойл", по информации программы "Схемы", были зарегистрированы номерные знаки автомобиля охраны, который в начале 2019 года сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Центрэнерго" продало весь выставленный на аукцион объем. 2,016 млрд кВт-час в пиковой нагрузке проданы по 1,22 грн за кВт-час и 2,623 млрд кВт-час во внепиковой нагрузке по 0,96 грн за кВт-час.

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Средневзвешенная цена реализации – 1,07 грн за кВт-час – оказалась на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

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Суммарная стоимость проданной "Центрэнерго" электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд грн.

Реализованный "Центрэнерго" объем производства почти в два раза превышает средний уровень производства электроэнергии ТЭС компании в 2019 году.

ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Нацполиция открыла уголовное производство в отношении руководства "Центрэнерго" при закупке угля. Им выдвинули подозрение в коррупции.

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