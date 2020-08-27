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"Центрэнерго" рассчитывает на создание вертикально интегрированной компании с угольными активами

27 августа, 16:50

Инна Бабур Инна Бабур

Цель - обеспечить компанию ресурсом

"Центрэнерго" намерена создать вертикально интегрированную компанию с перспективными шахтами, чтобы обеспечить компанию ресурсом.

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Об этом заявил и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью "БизнесЦензор", пишет "Politeka".

"Главная цель – чтобы цена угля госшахт, покрывающая себестоимость добычи, была конкурентной. Вот ДТЭК говорит, что на Добропольеуголь себестоимость составляет 1700 грн/тонна. Это в любом случае лучше, чем 1950 грн/тонна. Надо посмотреть, какой себестоимости можно добиться на госшахтах. Если можно добиться себестоимости 1500 – 1600 грн/тонна, то с этим уже можно работать", - рассказал Корчинский.

Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев, Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на "Центрэнерго".

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По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

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Напомним, по информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

Идею приватизации компании вместе с угольными шахтами ранее также поддержал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинетом министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

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