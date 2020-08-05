"Центрэнерго" требует передачи себе в собственность госшахт перед приватизацией

"Центрэнерго" должно быть привлекательным для инвестора, перед его приватизацией необходимо сделать предприятие прибыльным и передать ему эффективные госшахты. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Главком".
"Мы предлагаем передать часть шахт "Центрэнерго" и выстроить вертикально интегрированную структуру. Те шахты, которые не перспективные, закрыть", – сказал Корчинский.
По его словам, на перспективных шахтах также необходимо доукомплектовать оборудование и добиться снижения себестоимости добычи угля до приемлемого уровня.
"Необходимо принять волевое решение, сказать: хватит вкладывать в никуда, надо инвестировать в перспективные шахты", – подчеркнул Корчинский.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию "Центрэнерго", которая имеет долги перед шахтерами из-за схем, организованных людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагал выставлять ПАО "Центрэнерго" на приватизацию в связке с государственными шахтами.
"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", – сказал он в октябре 2019 года в интервью "Интерфакс-Украина".
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